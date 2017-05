Dacks hu mer gewonnen, andeems mer meeschtens, wéi mer dat esou gutt kennen an alle Beräicher maachen, friem Talenter erugezunn hunn. Mat Lidder, déi virun allem vu franséische Komponiste koumen. Vum Chris Baldo iwwer de Camillo Felgen an d'Monique Melsen (mer haten awer och e puer national Talenter op Lager) bis zu France Gall, Vicky Leandros an Anne-Marie David sinn etlech Schlager-Staren a Stärercher mat klappendem Häerz, fir eis op d'Bühn geklommen, fir di meescht mat vill Erfolleg a bis zur éischter Plaz. Nach haut, wann een an d'Ausland reest a Leit virgestallt gëtt, déi nach ni bei ons waren, gi se ons dacks mat engem Grinsen direkt zum beschten "Luxembourg, 12 points!"





Esouguer eise Premier ass viru Kuerzem an der Rockhal nieft d'Vicky Leandros op d'Bühn geklommen, fir mat hir "L'amour est bleu" ze trälleren. (ma fir hie war den Titel wahrscheinlech éischter politesche Marketing an DP-Branding).

An dunn op eemol war et "aus die Maus", Lëtzebuerg huet net méi matgemaach beim Grand-Prix. Et kéint ee sech soen, et wier och gutt esou, well et ass ëmmer alles méi an dat Gigantescht gaangen, d'Iwwerdroungs-Plaze goufen zu olympesche Stadien, d'Lidder ëmmer méi computergesteiert monoton, a fir ze wannen, muss een haut am Beschten en 80-Järege mat enger Kannerstëmm sinn, eng Nonn am Mini-Rack, oder, wéi viru Kuerzem, eng Fra mat Baart.

Den Haaptproblem ass natierlech dee Finanziellen. Den Opwand wiisst ëmmer méi an d'Onendlecht, an do kann een och als trotzdem klenge Wuelstand-Staat net méi gutt mathalen. E Land, dat 50 mol méi grouss ass, huet och esou vill méi Méiglechkeeten.

Ma d'Amateure vum Grand-Prix si richteg Aficionadoen. Si grënnen, och bei ons kleng Associatiounen an Initiativen, organiséieren Eurovisioun-Galae mat al Staren an neien Talenter, a loune riseg Schiermer fir den Owend am Mee, wou et wéi bei engem Millioune-Spill op eemol verdäiwelt spannend gëtt, wann eng (meescht) opgetakelt Animatrice ufänkt, ganz Europa am Duplex iwwer di jeeweileg national Choixen auszefroen, am Stil: "Bonsoir Paris! What are the results of the french jury?"

Et ass do, wou et eng richteg Gaudi gëtt, well jiddereen am viraus scho seng Liiblingen ausgesicht huet, an et dann an all Stuff héich hiergeet, bei all eenzele Vote. National Preferenze spillen do eng geneesou grouss Roll wéi de Rack vun der Sängerin oder di erotesch Schnuffe vun der Band. D'Lidd a seng Qualitéit ginn dann esouguer hei an do zweetrangeg, an et ass och egal, well wien, ausser de Schweden vum Grupp Abba, huet soss der Eurovisioun eng Weltcarrière ze verdanken?



© george(s)

Fir de Gaudi-Owend vun dësem Joer hunn d'Jongen aus der Buvette vun de Rotonden decidéiert, iwwer grousse Schierm matzemaachen. Zu 3 Animateure ronderëm de Fabien Rodriguez iwwerdroe si hir ganz eege Kommentaren e Samschden den Owend, mat vill Witz, e bësschen am Stil, wéi de Gab Boisanté op där selwechter Plaz d'Weltmeeschterschaft-Endspiller iwwerdroen an all Mënsch zum Kräische bruecht huet.

Haaptprinzip vun deem Owend: weder sech, nach di aner seriö huelen. E puer Iwwerraschunge sinn och virgesinn. Et ass unzehuelen, dass een oder dat anert Naturtalent de Mikro wäert huelen.

An um Enn gëtt ofgedanzt. Sief et fir de Gewënner ze feieren, oder fir sengem Ierger Loft ze maachen. Ass am Fong egal. Et hat een e lëschtegen Owend an den Dag drop ass well alles erëm vergiess .... Dem oder de Gewënner ass dat natierlech net ze wënschen.



Fir e bëssi ze trainéieren ...





BUVETTE EUROVISION PARTY



Samschden 13. Mee, vun 19.00 bis 1.00 Auer

Buvette, 2 Place des Rotondes L-2448 Luxembourg