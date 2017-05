"Gold. Macht. Gott." Esou heescht eng Inka-Ausstellung, déi elo hei fir am Saarland an der Völklinger-Hütte leeft.

X

Spuenesch Waffen, peruanescht Gold, Sëlwer, Keramik an e puer seele Stoff-Stécker gëtt et do ze gesinn. An zanter de by-pass Helleng fort ass, ass ee nach méi séier am Saarland.

Inkaen zu Völklingen / Reportage Nico Graf



Gold zitt ëmmer, soe se sech zanter Joeren an de Muséeën uertert d'Welt. An zu Völklingen ass et schonn déi zweete Kéier no 2004, datt se mat den Inka hirem Gold de Public an déi al Schmelz lackelen. An do gëtt da gär gesot, datt d'Gold fir d'Inka eben e reliéisen a kee materielle Wäert hat. A bei de Spuenier, déi d'Inka-Räich zerstéiert hunn, bei deene war et ebe just ëmgekéiert. Si waren op d'Gold, op de Räichtum aus, ähnlech wéi mir haut.

30 Deeg laang, seet de Völklinger Chef Meinrad Maria Grewenig, ee Mount laang hunn d'Schmelziewen geschafft, fir den Inka hir Bijouen, sakral Objeten an Insignen an uerdentlech Gold-Barren ëmzeschmelzen: 180 Tonne Gold a 16.000 Tonne Sëlwer hu se iwwer den Atlantik heem a Spuenien bruecht. An dat war eng Katastrof.

U sech hu se domadder och eng Kultur vun 3.000 Joer ageschmolt an déi esou och verschwonnen ass. An der Expo gesäit een elo Exponaten, déi a Griewer fonnt goufen, sou de Chef vu Völklingen.

De Spuenier iwwregens, nohalteg gekuckt, ass et am grousse Ganzen net gutt ergaangen mat deem villen Edelmetall. Um Ufank schonn, mä dunn net méi.

Op eng kuerz Dauer gouf et schonn en Effekt, grad, well et an Europa zu dem Moment eng grouss Inflatioun gouf. D'Spuenier konnten mat de Schätz ronn 20 Joer laang d'Weltmierer dominéieren, bis d'Englänner se du verdrängt hunn. Der Verloscht, dee se domadder gemaach hunn, war méi grouss, wéi datt, wat d'Spuenier duerch d'Gold an d'Sëlwer ageholl hunn.

D'Ausstellung zu Völklingen ass esou opgebaut, datt se bei der béiser Stonn Null fir d'Inka ufänkt. Also deemools 1532, wéi eng 180 Spuenier mat hire Päerd an hiren Rüstungen aus Eisen an hire Flënten Zechdausend Inka-Kämpfer dominéiert hunn, wéi se den Atahualpa als Geisel geholl hunn an eben Tonne Gold erpresst hunn. Da ginn d'Exponater an der Zäit zeréck, duerch 3.000 Joer Geschicht vu Peru, an dat heescht eben och, duerch déi verschidde Kulturen, déi et do gouf, déi mat manner bekannte Nimm, wéi Nasca, Moche oder Chimú. An ëmmer manner wichteg ginn déi fantastesch gëlle Stécker. Schéin a schwéier interessant sinn Keramiken, Masken, butzeg Figure vu Mann a Fra oder och, fantastesch, en uraalt Stéck Stoff aus Papageieplommen. Oder e Quippu, eng sougenannt Knuetschrëft vun den Inka, eng textil Schrëft, déi bis haut net entschlësselt ass. Do kuckt een dann drop an ass faszinéiert.

Genee wéi ëmmer nees vun der Völklinger Schmelz mat hiren enorme Maschinnen a hirem Duerchernee vu Gebaier, Schaarstechen, Tierm a Réier. Och zu Völklingen, op der ARBED, ass Metall verschafft ginn an et ass wéi bei den Inka: d'Mënsche si fort, d'Saache sinn nach do.