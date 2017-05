De Marc Girardelli weist en anert Gesiicht vu sech: Hie kann net just Abfahrte fueren, ma och schreiwen, well säi Krimi nennt sech "Abfahrt in den Tod". Geschriwwen huet ee vun den erfollegräichste Schifuerer vun allen Zäiten deen zesumme mat der Autorin Michaela Grünig, déi aus Köln kënnt, awer an der Schwäiz lieft.An de Krimi hëlt d'Lieser mat hannert d'Kulisse vum ... Schiweltcup!E Méindeg, 22. Mee ëm 20 Auer liest de Marc Girardelli aus "Abfahrt in den Tod" an dat am Haus am Bechler zu Bäreldeng (15A, Am Bechler). Lass geet et um 20 Auer, no der Liesung offréiert d'Walfer Gemeng e Patt.Marc Girardelli, Michaela GrünigAbfahrt in den TodKriminalroman13,5 x 20,5 cm, 256 SäitenISBN 978-3-7408-0051-2Präis: ronn 11 EuroVerlag: emons