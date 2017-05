Lieft grad en Dram: D'Jessica Mersch alias "de Bichergeck".

Da gëtt et e Stéck oder e Geck als Geek: Bis zu 5 Bicher an der Woch liest "de Bichergeck".

"Ech drénke souvill Kaffi, wéi ech liesen, googelen alles, wat ech net verstinn, léieren all Dag eppes dobäi." Esou beschreift sech "De Bichergeck", dee vun haut op muer an der Lëtzebuerger Buchzeen opgedaucht ass an op Facebook an an engem eegene Blog net nëmme Bicher presentéiert a rezenséiert, ma och Verlage virstellt a sech mat Auteuren ënnerhält.Hannert dem "Bichergeck" verstoppt sech d'Jessica Mersch. 33 Joer jonk, bestuet, Mann vun 3 Kanner, all gesond a monter, a Vollzäitmamm - "wa meng Nues net grad an engem Buch stécht".D'Jessica Mersch lieft am Oste vum Grand-Duché: "Ech hu schonn a villen Ecker an eisem Land gelieft, elo hu mir eis op der Musel néiergelooss."De Kontakt zur Literatur ass awer eng Konstant, dee gouf et "schonn ëmmer": "Als Kand hunn ech léiwer gelies ewéi geschaukelt, Bicher waren nach ëmmer meng Welt, do hunn ech mech am wuelste gefillt." Also schonn deemools e richtegen "Bichergeck" an dobäi huet eng Saach gehollef oder huet sech ideal entwéckelt:"Ech liese ganz séier, dat kënne scho mol bis zu fënnef Bicher d'Woch ginn. Dat ass scho bëssen nerveg, mä elo als Bichergeck ass dat natierlech e grousse Virdeel."Mir hunn eis mam "Bichergeck" alias Jessica Mersch via E-Mail ënnerhalen. E Gespréich iwwer d'Liesen, d'Schreiwen an d'Loscht un der Luxemburgensia.De Bichergeck war am Fong net esou richteg geplangt, eigentlech wollt ech just eng Säit opmaachen, fir e puer Bicher secondhand ze verkafen.De selwechten Ament huet de Jérôme, de Book Look, een Opruff op senger Säit gemaach, fir Summertipps vu Bicher a Form vun engem Video ze schécken. Well ech deemools nach net esou oppe war an awer mäi Pefferkär wollt bäileeën, hunn ech kee Video gemaach, mä mäi Buchtipp geschriwwen. Ech hunn direkt gemierkt, wéi vill Spaass mir dat gemaach huet, a vun do un hunn ech iwwert all Buch, wou ech gelies hunn, eppes geschriwwen ... an dat ass gutt ukomm.D'Secondhand-Säit war vergiess, de Bichergeck gebuer. (An ech si frou, dass et esou komm ass!)D'Branche huet erstaunlecherweis ganz positiv drop reagéiert - se fannen dat alleguerten eng super Initiativ. Et huet net all ze laang gedauert, du koum déi éischt Ufro vun engem lëtzebuergesche Verlag, ob ech interesséiert wier, een neit Buch vun hinnen ze liesen an dono driwwer ze schreiwen.Natierlech hunn ech jo gesot!Déi Ufro huet mech houfreg an och kéng gemaach, ech hu lëtzebuergesch Auteuren an Editiounen ugeschriwwen a gefrot, ob se un enger Zesummenaarbecht mat mir interesséiert wieren.An dat ware se.Soumat war och dee Grondstee geluecht, ech hunn ugefaangen, mech op Luxemburgensia ze spezialiséieren.Dat mécht richteg Freed, Lëtzebuerg huet wierklech vill ofwiesslungsräich Literatur, dat war mir bis dohinner net bewosst!Bis elo war nach bal all Auteur dozou bereet, mir en Interview ze ginn, ech organiséiere Woche fir d'Editiounen, poste Verschiddenes zu bestëmmten Themen, et kënnt keng Langweil op, et ass ëmmer eng lass. Mir ginn d'Iddien net aus ...An et mécht mech natierlech immens houfreg, dass de Bichergeck esou vill Succès huet! Deen hätt e wahrscheinlech ouni déi Ënnerstëtzung an och ouni seng Lieser net.Ech fannen, et interesséiere sech nach net genuch Leit fir Bicher, ech hunn awer den Androck, dass et der lues, awer sécher ëmmer méi ginn.Natierlech ass een net ëmmer enger Meenung, mä dat ass grad sou gutt, sou gëtt et op kee Fall langweileg, an et entstinn interessant Diskussiounen.Rivalitéite bréngen an dësem Fall guer a glat näischt; fir Bicher, fir d'Liesen un de Mann ze bréngen, muss een zesummenhalen. Dann erreecht ee vill méi!De Blog vum Martine op rosportlife.com verfollegen ech reegelméisseg, ech muss awer zouginn, dass ech méi mam Book Look zesumme schaffen.Enn Abrëll hate mir mat zwee anere Buchblogger - Bubeli's Book World a Véro vun Nur ein Buch - deen éischte lëtzebuergesche Google-Hangout, an et war och net dee leschten. Et ass e flott Gefill ze gesinn, wéi d'Literatur d'Leit zesummeschweesst.Elo den 1. Juni hu mir, de Book Look an ech, eisen éischte gemeinsamen Optrëtt an der Librairie Diderich zu Esch. Mir hunn dëst Event de BuchBloggerBattle genannt.Mir hoffen natierlech, dass mir vill Nolauschterer wäerten hunn, an dass déi éischt Ronn Loscht op eng zweet mécht.Ausserdeem steet och een neie Google-Hangout um Programm, an ech schaffe momentan un engem ganz spezielle Projet! Do verroden ech awer net méi, alles zu senger Zäit ...Am grousse Ganzen hunn ech dëst Joer wëlles, méi präsent ze sinn, an dat net nëmme virtuell. Méi op Liesunge goen, zum Beispill.Natierlech ass och déi eng an aner Editiounswoch an der Maach, et gëtt nach ganz seriö, awer och lëschteg. Ofwiesslungsräich!Déi Bicher, déi et mir dëst Joer am meeschten ugedoen hunn, sinn:- Sabrina Notka: Unter Büchern- Jhemp Hoscheit: Klangfaarwen- Gast Groeber: De Griss- Roland Meyer: Muedebëtzeg- Isabel Spigarelli: Nichts zu danken- Tullio Forgiarini: Lizardqueen- Francis Kirps: Die Schule von 77An nach esou vill anerer, mä dat géif d'Rumm sprengen ...Wann ech mengem Blogarchiv nämlech gleewen, hunn ech zënter Januar 60 Bicher gepost! Do ass et schwiereg, just e puer Favoritten erauszesichen.De Bichergeck huet selwer geschriwwen. 2008 hunn ech en autobiographescht Buch erausbruecht, mä zënterdeems schreiwen ech just nach fir mäi Laptop. Fir de Moment geet mir de Bichergeck duer. Mä wie weess, villäicht kënnt nach eemol ee Buch. Kucken, wat d'Zukunft bréngt.