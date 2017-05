D'Jenny Fischbach vun der Biennale zu Venedeg



Um Bauch vum Luxair-Fliger fir an d'Lagunestad stoung en Donneschden "Let,s make it happen" an de Passagéier no ze uerteelen, wollten déi Meescht dat och deen Dag an d'Wierklechkeet ëmsetzen. D'Halschent vun der Maschinn, oder bal, war besat mat Leit aus dem Kultusministère, Verantwortleche vu Kultur-Tempelen, Konscht-Experten, Journalisten, déi all fir de Vernissage vum Lëtzebuerger Pavillon owes an der Ca del Duca wollte Spaléier stoen.

Géint 18 Auer si se dann och all op där intimistescher Plaz virum Lëtzebuerger Konscht-Sëtz agetraff, deen no un der Academia-Bréck an och net wäit vum opulente Palazzo Grassi ewech läit. Hei si se op eng Hellewull aner Multi-Kultie getraff, all ganz virwëtzeg op dat, wat de Lëtzebuerger Selectionéierten als Performance géing liwweren. Well de Mike Bourscheid kann ee roueg am positive Sënn als Ufo vun der Lëtzebuerger Konscht-Zeen anuerdnen. Hien erfënnt spontan, ass doheem an enger Welt, déi méi op visuelle Räichtum opbaut, wéi op Kataloge voll Theorien, a féiert ee mat all Ausstellung an e ganz eegenaartegen Universum, wou Familljewäerter an Traditiounen op eng ganz eegenaarteg Aart a Weis auserneegepléckt an op seng Manéier erëm zesummegesat ginn. Dat Ganzt mat ganz vill Ironie an Uspillungen, déi hannert engem bal kannerege Kader sou munches iwwert eis verkorkste Liewensaarten aussoen.

Dat iwwerraschendst an där Aarbecht: fir seng komplex Installatioune mécht de Mike alles selwer. Vun dem Skulpturalen an Holz oder Goss, bis zu de Kleeder oder Kichelcher. Hien ass duerch an duerch e "self-made-man". Seng lëschteg-skurril Kostümer bitzt hien op der Hand an ass haut houfreg, dass en dat ewell esou gutt oder nach besser kann, wéi seng Mamm.

Et misst een elo e bësschen ze laang hei aushuelen, fir déi verschidde Raim vun der Expo genee ënner d'Luppe ze huelen, ugefaang bei de Kichelchersformen aus Holz an der Entrée, an déi hie Personnage gemeesselt huet, iwwer déi schrill Kostümer, e Léiw ouni Kapp awer mat Schlappen, bis hin zu de spekulosaartege Kichelcher an der Sortie, déi ee gebieden ass, unzeknabberen. Et gëtt vill Impressiounen ze sammelen an der Ca Del Duca, dat Ganzt otemt, ass lëschteg, ma stëmmt och nodenklech. A wann een dann och nach d'Chance huet, de Kënschtler op der Plaz an enger Performance ze gesinn ass, dat nach besser. Um Vernissage souz hien an engem ganz flotten, pyjama-aartege Kostüm op engem Stull, matt enger héijer Kan um Kapp, déi hie mat de Blumme gefëllt huet, déi d'Visiteuren an der Entrée an de Grapp gedréckt kruten. D'Interpretatioun dozou soll dann emol jiddereen a sech selwer fannen, e bëssche matschaffe sollt de Visiteur jo och. Wien d'Chance net huet, de Mike Bourscheid selwer sur place ze gesinn, soll sech domadder tréischten, dass et am Pavillon och e Video gëtt, an deem hie sech mat sengem Papagei ënnerhält.

Vun der Ouverture ass nach zeréckzehalen, dass beim Patt ganz vill iwwer een Thema debattéiert gouf. Dem Projet d'Ca del Duca opzeginn an a gréisser Raimlechkeeten am Arsenal ze plënneren. Kënschtler sur place konnte sech meescht net esou mat där Iddi ufrënnen. Si behaapten, et wieren d'Architekten, déi sech am Zweejorestakt mat hinnen ofwiesselen, déi dee Switch wollten hunn. An deem Punkt schéngt d'Bir nach net geschielt, a gëtt vläicht zur batterer Noss fir de Kulturministère, deen d'Entscheedung wärt mussen huelen.