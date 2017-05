X

Et gi 27 Virféierungen an de Säll a 56 Stéck dobaussen ënner fräiem Himmel, déi iwwregens gratis sinn. Fir Kanner an Erwuessener. Mat derbäi sinn Truppen aus ganz Europa, zum Beispill Däitschland, Frankräich, Schwäiz, Spuenien, Portugal an och Lëtzebuerg. Och d'Augsburger Puppenkiste huet de Wee an de Grand-Duché fonnt.

D'Asbl Poppespënnchen gouf 2015 gegrënnt, si bidden vun Abrëll bis Oktober Marionetten-Theater un.





De Reportage den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.