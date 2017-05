De Eurovision Song Contest - kuerz ESC - war déi Kéier jo an der Ukrain zu Gaascht an et war eng gigantesch Show, déi zu Kiew gefeiert gouf. An dat obwuel et am Virfeld en etlech Mësstéin ginn hat, well d'Ukrain den Noper Russland ausinvitéiert hat ... déi zwee Länner leie jo nach ëmmer am Clinch mateneen.Vun den 42 Länner hate sech 26 Stéck fir d'Finale vum 62. ESC um Samschdeg den Owend qualifizéiert, d'Gaaschtland Ukrain war genee esou wéi déi 5 gréissten ESC-Länner Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien a Groussbritannien gesat. Ma natierlech duerften all d'Länner matofstëmmen.Italien, Portugal, Bulgarien an d'Belsch waren d'Favoritten, wann een de Wettbüroe gegleeft huet ... Se sollten awer net ganz Recht behalen - iwwregens genee esou wéineg wéi e Pronostic vu Google, wou Frankräich den Top-Favorit war ...Richteg eescht ginn ass et dunn um Samschdeg - mat enger Show, déi optesch, musikalesch, jo ästhetesch einfach vum Feinste war!No de Prestatioune vun den Artiste waren d'Juryen aus den eenzelne Länner opgeruff, hir Punkten ze verginn - mat dësem Resultat:Portugal viru Bulgarien a Schweden. An d'Avance vu Portugal war grouss, well 18 Mol hat Portugal de Maximum vun 12 Punkte kritt.Ma eng Decisioun war nach net gefall, well nach waren d'Stëmme vum Publikum ze verginn - also d'Punkte vun de Leit, déi während der Emissioun ugeruff hunn.An et huet sech och nach esou munches am Ranking verännert, ma net op der éischter Plaz, well och beim Publikum hat Portugal d'Nues vir esou, datt de Salvador Sobral mat "Amar Pelos Dois" gewënnt!A senger kuerzer Ried no der Victoire sot hien, et wier flott, datt e Lidd gewonnen hätt, dat eppes bedeit. Musek wier kee Freedefeier, Musek, dat wiere Gefiller ... Hien huet sech also géint ze vill iwwerflächlech Lidder ausgeschwat ...Säin eegene Song hat seng Schwëster geschriwwen, et ass eng Jazzballad, déi de Sobral an den eenzelnen Duerchgäng zu Kiew ëmmer liicht anescht gesongen huet. Ma den Optrëtt vum Samschdeg huet iwwerzeegt, an dat Jury wéi Publikum, well et war zweemol Nummer 1!Op Plaz 2 koum - mat gréisserem Ofstand - Bulgarien (Kristian Kostov), Plaz 3 war fir Moldawien (SunStroke Project).Keng Chance hat déi däitsch Kandidatin Levina, déi just op déi zweetlescht Plaz koum.