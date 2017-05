Et gëtt keng besser Zäit, d'Biennale am Kär duerchzekämmen wéi direkt e puer Deeg no der Ouverture. De Medierummel ass ofgeklongen, dee vun de Glimmergäscht op de sëlleche Vernissagen och, an et ass nach keng Tourismus-Héichkonjunktur. Wann ee mengt op der Markusplaz wier grad ganz Indien gelant an ee sech trotzdeem muss op de klenge Brécken duerch d'Gewulls druddelen (do ass dat wuel 365 Deeg d'Joer iwwer esou), sou ass et an den Giardinie bal zen.

Keng Schlaange méi virun de Keesen an nach manner an den Entréeë vun de Pavillonen.

An dee vum grousse Gewënner Däitschland kënnt een esouguer elo am beschten eran. Ma do herrscht och Frust an et gesäit een Enttäuschung an den Ae vun de Visiteuren. D'Konzept läit hei an der Performance, an d'Performeren sinn all heem. Zeréck bleift eng riseg Glasfläch, op där een zillos ronderëm geet a nach just Spure gesäit, vun deem, wat di eng begeeschtert an di aner entsat huet.

De Lëtzebuerger Kënschtler Marco Godinho gehéiert éischter zu den éischten, seet hien dach op senger Facebooksäit ganz däitlech, dass hei de sozialpoliteschen Impakt an d'Poesie vill mi wäit gi wéi di bedeitungsschwanger iwwerlueden Ästhetik a villen aner Pavillonen. Wann et där effektiv gëtt, wéi d'USA a Groussbritannien, déi méi op visuell Effekter setzen, déi engem schonn an der Entrée an d'Ae sprangen an een e bësschen emotional wëlle manipuléieren, sou ass et op anere Plazen awer ganz intressant. Den ägyptesche Film iwwer d'Awunnerangscht an engem klengen Duerf ass zimlech andrénglech, an de Geroch vu Buedem a Lehm verstäerkt dee sënnleche Film, dee sech iwwer d'ganz Breet vum Pavillon verdeelt. Dem Belsche Dirk Braeckman seng iwwer- oder ënnerexposéiert Fotoe sinn an hire Rieseformater e Mier u Rou, an d'Russen hunn zwar opulent geschafft, ma hir honnerte vu klenge wäissen Zaldoten um éischte Stack vum Pavillon, plus d'Liicht a Schiedspiller un de Maueren an den andrénglechen Toun, deen dat Ganzt begleet, maachen dëse Pavillon zu engem vun de spektakuläersten.

Humor beweist eleng Éisträich mam Erwin Wurm senge bizare Camping-Installatiounen a virun allem Finnland, wou en Ee sech mat engem Roboter ënnerhält, deen op de Wänn skurril-bizar Figuren a Personnagen engem de Fong vum finnesche Liewen op eng absurd Aart a Weis filmesch gekonnt a verspillt am Animatronic-Verfahren eriwwerbréngen.

Am franséische Pavillon muss een den Toun virun d'Bild setzen, well hei gëtt akustesch exploréiert. Museker an Tounspezialiste gi sech d'Dier an de Grapp, fir mat ongewinnten Instrumenter ronderëm ze hantéieren.





Experimentellen Toun gëtt et och am Arsenale, besonnesch an de Gäert, déi an d'Giardinie féieren, wou eng ganz Rutsch Lautsprecher- Boxen opgestallt sinn, déi een agreabel beriselen, a beim Laanschtgoen an eng liicht Trance versetzen. Net verpasse soll een och dem James Richards seng musikalesch Kompositiounen, déi ënner dem Titel "Migratory Motor Complex" an enger klenger Kierch bestiechen, ganz um Enn vun der Garribaldi-Strooss, no um Arsenale.

An dësem seet ee sech, dass de "Viva Arte Viva" Sujet vun der Biennale virun allem d'Frënn vun Teppecher a Makramee wäert uspriechen, well Gestrécktes, Gewieftes a Geheekeltes gëtt et wéi Sand um Mier, a wa villes d'A bestécht, sou kënnt den zerebralen Usproch net ëmmer op seng Käschten, an dee sënnlechen och net. Sécher kann awer jiddereen op de 50.000 Quadratmeter Ausstellungsfläch eppes fir sech fannen. En neiséilännesche Film an ongewinnte Breetformat léisst net onberéiert, an och den italienesche Pavillon, dee soss dacks konterbont Ales mat Neiem vermëscht, huet déi Kéier op nekrologesch Stëmmung gesat, mat enger Aart Morgue, déi an d'Zukunft weist an deelweis Hingerhaut provozéiert.





De Choix ass hei och erëm breet, vill ze kucken, ma wéineg ze laachen. De "Viva" schéngt nieft dem "Arte" e bëssche vergiess ginn ze sinn, an dësen Zäiten, déi net roseg sinn. Alles an allem ass et awer och déi Kéier erëm eng Beräicherung, op Venedeg ze kommen a sech vun allen Zorte Konschtbeweegunge beriselen ze loossen. Bis Enn November hutt Di nach Zäit, e klengen Ofstiecher an di onvergläichlech an ëmmer erëm passionant Lagunen- a Konschtstad ze woen. A wann net, dëse Week-end hu mer och bei ons doheem e Musee- a Konschtweekend, bei deem et och esou munches ze kucken an ze experimentéiere wäert ginn. Suivez le guide!