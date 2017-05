Den US-Museker Chris Cornell ass onerwaart e Mëttwoch am Alter vun 52 Joer zu Detroit gestuerwen. D'Famill ass am Schock.

De Chris Cornell war ee vun de Grënner vun der Grunge-Bewegung an den 90er Joren. Seng Karriär huet mat der Band Soundgarden ugefaangen, méi spéit huet e mat 3 Membere vu Rage Against the Machine d'Band Audioslave gegrënnt.

Den 9. Juni 2009 war de Chris Cornell mat Soundgarden am Atelier. Natierlech huet do Black Hole Sun net dierfe feelen.

Am September 2006 ass de Solo-Titelerauskomm, d'Musek vum James-Bond-Film Casino Royale.

De Chris Cornell hannerléisst 3 Kanner: Lillian Jean (Juni 2000), Toni (September 2004), Christopher Nicholas (Dezember 2005)