© RTL Archivbild

Dat concernéiert Stéck gouf vun engem Computerprogramm geschriwwen. D'Lëtzebuerger Organisatioun fir Droits d'Auteur präziséiert an deem Kontext, datt de Programm net Member vun der Sacem ka sinn, dat kënnen nëmmen physesch Persounen oder vereenzelt Personnes morales.



Dat hat de Minister awer gesot an dowéinst fuerdert d'Sacem, datt dat rektifizéiert gëtt an, datt an Zukunft staatlech Commanden un physesch Persoune ginn.