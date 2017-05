Vum 4. bis de 6. August ass et déi 10. Editioun vum Food For Your Senses um Kierchbierg, direkt nieft RTL City. Nach méi Nimm vun der Affiche goufe bekannt

Liebe Freunde,

das Programm des Food For Your Senses Festival vervollständigt sich langsam aber sicher - mit Bestätigungen von vielen bekannten, wie auch sehr vielversprechenden jungen Künstlern. So wären hier beispielsweise die Bestätigung der schwedischen Kult-Gruppe GOAT zu nennen, der dänischen Elektro-Pop-Formation WHOMADEWHO oder einem noch jungen aufstrebenden Stern am Pophimmel: der britischen Musikerin Alice Merton, deren Single 'No Roots' aktuell auf Platz 1 der deutschen iTunes Charts steht.

Neben internationalen Namen werden gleichermaßen wieder viele lokale Bands im FFYS Programm zu finden sein. Künstler, die bereits etabliert sind, wie die Pop Band WHEN 'AIRY MET FAIRY, die Jazz-Formation POL BELARDI'S URBAN YOYAGE aber eben auch Newcomer wie SEEKERS, einer jungen Rockband aus dem Großherzogtum.

Für die 10. Ausgabe wird das FOOD FOR YOUR SENSES sein Programm auch über die Bühnen hinaus erweitern.

Da gäbe es zum Beispiel die Mitwirkung von 22 plastischen Künstlern, die neben diversen Installationen zur Bereicherung des Festivalgeländes derzeit auch eine neuartige Ausstellung vorbereiten. Acht Künstlerpaare, jeweils aus einem 'Newcomer' in der Kunstszene und einem etablierten Künstler bestehend, präsentieren hierbei ihre gemeinsamen Werke in einer eigens für diese Ausstellung angefertigten Kontainer-Stadt. Die Besucher können dort die Früchte der Zusammenarbeit solcher Künstler wie Daniel Wagener und Pit Lucas oder auch Robert Frankle und Catherine Duboutay entdecken.

Zudem sieht sich das FOOD FOR YOUR SENSES als eine Gelegenheit für diejenigen, die ihren Horizont erweitern oder sogar neue Hobbies entdecken möchten. Eine Vielzahl an Workshops, Talks und bereichernden Aktivitäten werden rund um das Programm angeboten. Zahlreiche Bars und Essensstände wie auch das neue 'Food Explorer Tent' widmen sich der kulinarischen Entdeckungsreise der Festivalbesucher, indem sie spannende Sachen aus aller Welt für verschiedenste Geschmäcker anbieten.

Das Programm wird sich Mitte Juni mit der letzten Veröffentlichung von Musikern und des vollen Programms komplettieren. Die Pressekonferenz ist für den 13. Juni auf dem Festivalgelände geplant. Eine formelle Einladung wird Ihnen zeitnah zukommen.

Zur Erinnerung, das FOOD FOR YOUR SENSES FESTIVAL erwartet vom 4.- 6. August ca. 5000 - 7000 Besucher zu seiner ersten Ausgabe am Kirchberg in Luxemburg.

Tickets sind bereits via www.ffys.lu erhältlich, wo auch eine Liste der verschiedenen Vorverkaufsstellen für Hardcover-Tickets im Großherzogtum zu finden sind.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an unsere Verantwortliche der Pressearbeit, Rita (rita@ffys.lu), wenden, die gerne auf all Ihre Fragen antwortet.

Pressebilder einiger der auf dem Festival vertretenen Künstler, wie auch aus den vergangenen Jahren des FFYS finden Sie hier: https://we.tl/qrDuLLHDhN

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag,

das Team des Food For Your Senses