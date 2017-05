Dës Ausstellung bitt fir all Mënsch interessant Fakten, e laange Catwalk mat Modeller aus der ganzer Welt an op 600 m2 ganz vill ze kucken an ze entdecken.

Expo Naturmusée: Alles fir d'Kaz (19.05.2017) An der neier Ausstellung kritt een sou muencht Déier ze gesinn, ma virun allem kréien d'Visiteure vill Hannergrondwëssen iwwer d'Natur an d'Kultur vu Kazen.

Wie méi wëll gewuer ginn iwwer ägyptesch Kazegöttinnen, Bengal-Tigeren, Kazen uechter soziale Netzwierker, an Zirkussen oder iwwer d'Véierbeener hei am Grand-Duché, den ass den Ament am Naturmusée am Stater Gronn gutt opgehuewen.

Dëse Weekend ass dann iwwregens och déi 20. Editioun vun de Portes Ouvertes vun de Lëtzebuerger Muséeën. D'Visiteure kënne fir näischt déi permanent an temporären Ausstellunge vu 44 Muséeën uechter d'Land kucke goen. Dorënner natierlech och d'Ausstellung "Alles fir d’Kaz" am Naturmusée.

© Naturmusée

Fir dass dir keng Kaz am Sack kaaft war sech d'Annick Goerens d'Expositioun fir Iech ukucken.