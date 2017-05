© Pierre Weber / SNJ

“ERASMUS+ 2014-2016”: Exchange to Change (CRIJ Esch/Alzette)

“Neie Wand”: Film “Song of the Shells” (Reves Production)

“Krea(k)tiounen”: KuFa’s Urban Art 2016 (Centre Culturel Kulturfabrik)

“Oldies but Goldies – 30 ans ERASMUS”: Le lycée comme laboratoire interculturel (4motion/Groupe d’interaction interculturel)

“Schutzengel”: PiPaPo – Sex, Drogen a Rock ‘n Roll (4motion)

“Sozial responsabel”: Living Library (Young Caritas)

Am November 2016 hat den SNJ en Appell lancéiert, fir Projete vu jonke Leit anzereechen, déi sech an der Jugendaarbecht besonnesch engagéiert hunn.57 Projete fir insgesamt 6 Kategorie koumen eran. De Georges Metz, Direkter vum SNJ, ass houfreg iwwert dës héich Unzuel an och iwwer hir Qualitéit, déi sech zanter der éischter Editioun kloer gesteigert hätt.An enger éischter Etapp huet e Jury aus 5 Persounen, fir all Kategorie 3 Projeten zeréckbehalen, hat awer nach eng "Carte blanche" fir een zousätzleche Projet. Deemno sinn um Enn 19 Jugend-Projeten iwwreg bliwwen.Fir déi zweet an decisiv Etapp gouf e Jury aus 14 Leit am Alter vun 13 bis 30 Joer zesummegestallt, déi aus den 19 nominéierte Projeten, déi 6 Gewënner bestëmmt hunn. Si hu sech an hirer Decisioun op de Volet Innovatioun a Qualitéit baséiert.Déi 6 Gewënner-Projeten: