Zanter Ufank des Joers leet den Verwaltungsrot d'Geschécker vum „Musée d'art moderne Grand-Duc Jean“ an et gëtt no engem neien Direkter gesicht.

Ufank leschter Woch gouf de Posten dunn offiziell ausgeschriwwen, ma d'Kandidature sollen net un de Musée goen, ma un d'Berodungs- an Auditfirma Deloitte. Dat werft vill Froen op.



An zwar virun allem ronderëm d'Organisatioun an d'Missioun vum Mudam, deen zum iwwergroussen Deel jo vun ëffentlecher Hand finanzéiert gëtt. An op all dës Froe wëllen déi Lénk elo eng Äntwert an hunn dofir eng Demande gemaach, fir dëse Punkt op den Ordre du Jour ze huele vun der nächster Kulturkommissioun um Krautmaart.

Och am Kulturmilieu gi sech vill Froe gestallt zum Beispill iwwer den Zäitpunkt vun dëser dach kuerzer Ausschreiwung, déi vum 8. bis den 26. Mee dauert a matten op d'Biennale zu Venedeg fält.Am Kulturministère war kee fir een Interview ze kréien, ma et wéilt een kloerstellen dass Deloitte iwwerhaapt net an den Selektiounsprozess vum neien Direkter mat agebonne wier. D'Consultingfirma wär just dofir do fir Neutralitéit ze garantéieren an een diskreten Handling vun de Kandidaturen z'assuréieren. Donieft wär déi Saach mat de kuerzen Delaien eng Decisioun vum Verwaltungsrot vum Mudam an domat hätt den Kulturministère näischt ze dinn.Vum Mudam selwer war et d'Ausso, dass een alles, wat ee wéilt soen, scho communiquéiert hätt. Donieft séize lauter professionell Leit am "Comité de sélection" fir den neien Direkter ze bestëmmen.Deloitte sucht neuen MUDAM-Direktor

déi Lénk suchen nach Worten…

Worte, welche die Dreistigkeit beschreiben, mit welcher der Verwaltungsrat des MUDAMs die Stelle des neuen Direktors ausgeschrieben hat.

Worte, welche der unverhohlenen Unterwerfung öffentlich finanzierter Kulturpolitik unter die Interessen des Finanzplatzes entsprechen,

Worte, die das gewollte und komplette Versagen des DP-geführten Kulturministeriums umreißen.

Nach dem skandalösen Verhalten von Kulturminister Bettel in der RTL-Lunghi-Affäre und der fehlenden Unterstützung des Verwaltungsrates, die dazu geführt haben, dass der international anerkannte Direktor Enrico Lunghi keine Zukunft mehr für sich an der Spitze des MUDAMs sah, schrieb der Verwaltungsrat des MUDAMs diesen Posten nun neu aus.

Wer jetzt dachte, die Interessenten müssten sich ans MUDAM wenden oder an das Kulturministerium, der irrt. Denn die Interessenten müssen sich an Deloitte wenden. Also an jenes private Beratungsunternehmen, das multinationalen Firmen hierzulande bei der Steuervermeidung behilflich ist.

Deloitte empfängt also nun die Kandidaturen für eines der wichtigsten Kulturinstitute des Landes. Dies ist das Kulturverständnis der DP.

In Erwartung des Wiedererlangens der Sprache hat déi Lénk-Abgeordneter Marc Baum die Kulturkommission samt Minister einberufen, mit der Forderung, Stellung zu beziehen.

