Invitation aux Musées / Rep. Claudia Kollwelter



44 Muséeën uechtert d'Land maachen de Weekend hir Diere gratis fir de Public op. Et ass déi 20. Editioun vun der "Invitation aux Musées", wou dëst Joer och 4 nei Haiser mat dobäi sinn.Déi 44 Muséeën hu fir dës 2 Deeg hiren eegene Programm. Den Direkter vum Musée fir Geschicht a Konscht um Fëschmaart, Michel Polfer huet vun den Aktivitéiten, déi an de städtesche Muséeë lafen, eng erausgepickt. E Parcours, am Kader vum europäesche Mount vun der Fotografie, wou ee 4 Ausstellunge gesäit. Lass geet et am Casino, da geet et an de Cercle-Cité, den 3. Stopp ass Musée fir Geschicht a Konscht an zum Schluss geet et nach an d'Villa Vauban.Weider geet et da mat enger méi spezieller Visite op der Musel - net zu Fouss, mee mat engem Doppeldecker-Bus. Den Tour fänkt mam Fligermusée zu Mondorf un, duerno geet et weider mam Musée Européen zu Schengen, dann de Musée "A Possen", wou eng Mëttegpaus ass, gutt gestäerkt féiert den Tour duerno an de Kulturhuef op Gréiwemaacher, ier et dann am Wäinmusée zu Éiner weider geet an zum Schluss ginn nach d'Fondatioun Valentiny an de Biodiversum zu Remerschen mat agebonnen, sou d'Carine Welter, Direktesch vum Dikrecher Musée.Fir d'éischt mat dobäi ass och den neie Musée "De Schmelzaarbechter" zu Esch an de Musée regional des Enrôlés de force zu Diddeleng. An och am Norden ass eng méi lass de Weekend, dat ënnert anerem am Brauerei a Gierwerei Musée zu Wolz, an der Duchfrabrik zu Esch-Sauer an am Musée zu Bëntzelt.Zejoert waren et ronn 20.000 Visiteuren, déi iwwert déi 2 Deeg de Wee an d'Muséeë fonnt hunn. Dëst Joer erwaart ee sech natierlech, datt de Chiffer klëmmt.