E Freideg ass et, no de klengen Usproochen op der Bühn op der Place de l'Eglise vun e puer Notoritéiten aus der Gemeng, mat 2 Concerte lassgaangen. Als éischt huet d'Ettelbrécker Musek gespillt an duerno gouf et ee Concert vum Isaac Roosevelt.Wéi een op e puer Biller ka gesinn, gouf een um Freideg vum Reen net ganz verschount.Och e Samschden goufen et zu Ettelbréck Festivitéiten.Fir den Aperitif huet eng Jazz-Combo aus dem Conservatoire du Nord gespillt.D'Musek fir den Dessert koum vun der Jugendmusek vun der Ettelbrécker Musek.Am Laf vum Nomëtteg, well zum Gléck wonnerbar Wieder war, waren och ganz vill Leit ënnerwee. D'Bänkelsänger vun Ettelbréck konnt een op e puer Plazen an der Foussgängerzon an awer och op der Kierchplaz héieren a gesinn.Et goufen och Demonstratioune vu Capoeira a Judo, wou awer och net Membere konnte matmaachen, fir ze gesinn, wéi dat ass.Op der Kierchplaz huet dann d'Anne Faber 3 verschidde Menüe gekacht, déi een dann och huet duerfe schmaachen an op e puer Plazen hunn och DJe fir Stëmmung gesuergt.Um Sonndeg geet et weider mat de Festivitéiten an d'Butteker si mëttes vu 14 bis 18 Auer op.