De Lou Hammerel vun Esch/Uelzecht war virum zweete Weltkrich ee vun den éischten Innenarchitekten am Grand-Duché.

Art déco-Anrichte eines Esszimmer-Ensembles von Lou Hammerel aus Esch-sur-Alzette (MNHA 1989-172/002, © MNHA, Foto Tom Lucas)

Vill vu sengen Entwërf huet de Lou Hammerel, dee seng Iddien a Miwwelen u luxuriéisen a franséische Virbiller orientéiert hat, op der Sezessiounsausstellung vun 1929 an 1930 ausgestallt. De Musée nationale de l'histoire et d'art sicht elo d'Zeechnunge vum Innenarchitekt, respektiv och d'Miwwelstécker, déi vun him entworf goufen, oder Fotoe vun senge Wierker.



