60.234 Spectateuren am Groussen Theater an 6.813 am Kapuzinertheater, dat ass an Zuelen ausgedréckt déi aktuell Saison 2016/17 an de Stater Theateren.

Interview mam Tom Leick



D'Auslaaschtung vun alle Produktioune läit domadder bei 90%. Dat sinn der liicht méi wéi déi Saison virdrun, eppes wat den Direkter Tom Leick iwwerrascht, wat him awer och d'Confiance gëtt, datt d'Programmatioun aus internationale Produktiounen an eegene Creatioune nach ëmmer um richtege Wee ass.

90% Auslaaschtung an der aktuelle Saison, dat ass schonn en Dram-Resultat, op dat d'Stater Theatere sech kënne baséieren an dat an engem liewege kulturellen Ëmfeld, wou d'Offer zu Lëtzebuerg sou grouss ass, wéi nach ni. D'Rezept vu Groussen Theater a Kapuzinertheater ass eng gutt Mëschung aus héichkarätegen internationale Produktiounen an eegene Kreatiounen a Co-Produktiounen, bei deene vrun allem op déi einheimesch Kënschtler soll gebaut ginn. No deem Prinzip soll et och an déi nei Saison goen.

"Et soll ee sech ëmmer nach verbesseren", sot d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer an huet gläich präziséiert, datt dat souwuel bei den Infrastrukturen, der Programmatioun an der Technik geschitt. Sou kritt de Kapuzinertheater eng nei Entrée, an der fréierer Keess kann een an Zukunft eng Stonn virun an eng Stonn no de Virstellungen Theater-Literatur fannen a kafen an aus dem Bar um éischte Stack gëtt e weideren Sall, sou den Direkter Tom Leick.

Um Budget gouf deemno net gespuert an och net un der Formatioun vum Personal, well besonnesch um technesche Plang gëtt d'Erausfuerderung ëmmer méi grouss.Nieft dem technesche Staff gëtt sech awer och besonnesch drëm gekëmmert, déi einheimesch Kënschtler anzebannen. Eng 70 waren der dat an der vergaangener Saison. Mat den eegene Produktiounen, déi nëmmen 3 oder 4 Mol kënne gespillt ginn, wouduerch vill un Experienz a Räichtum verluer geet, soll och weiderhi probéiert ginn, iwwer international Co-Produktiounen och Optrëtter op d'auslännesche Bühnen ze kréien.Bis elo goufen domadder gutt Erfarunge gemaach, dat dierft och fir déi nächst Saison sou weiderlafen souwuel um Niveau Schauspillerei wéi och Mise en scène. Och wann déi ganz glamouréis Nimm wéi Judd Law oder Isabelle Huppert an der neier Saison net derbäi sinn, ass de Cru um Niveau Qualitéit nees ganz gutt souwuel an der Oper wéi am Danz oder och dem Theater. Eng al Traditioun lieft dann dëst Joer och nees op. Op der grousser Bühn gëtt am Dezember e Mäerchen op Lëtzebuergesch presentéiert. Fir de Grand-Public ass, nom grousse Publikumssuccès vu Mama Mia, um Enn vum Joer den Andrew Lloyd Webber Musical "Evita" virgesinn.