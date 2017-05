Et ass dëst Joer déi 48. Editioun vun den "Rencontres photographiques" zu Arles a Südfrankraich.

© J. Fischbach

Dëst ass dee weltwäit gréissten an renomméiertste Foto-Festival, dee vu Juli bis September leeft. Ma et ass elo déi éischte Kéier, datt Lëtzebuerg mat enger Asbl. präsent ass, "Lët'z Arles", an dat direkt mat 26 Fotografen.

"Lët'z Arles" ass eng onofhängeg Associatioun, déi vun enger Rëtsch Leit mat ganz verschiddene professionellen Hannergrënn an d'Liewe geruff gouf. Si hunn all déi selwecht Passioun: d'Fotografie.

De Paul de Felice , d'Isabelle Faber, d'Laura Giallombardo, de Laurent Loschetter, d'Valérie Quilez, d'Florence Reckinger, d'Anke Reitz, d'Marita Ruiter, den Nico Steimetz an d'Michèle Wahlerich sinn am "Comité de pilotage" an hunn de Projet "Flux Feelings" op d'Been gesat.

Dëse Projet bitt Lëtzebuerg d'Chance, sech an der zäitgenëssescher Fotografie ze positionéieren, an dat mat enger grousser Selektioun u Fotografen, deenen hir Wierker vun de verschiddene lëtzebuergesche kulturellen Institutiounen a vu Privatsammler zur Verfügung gestallt ginn.

An der "Chapelle de la Charité", matten am Zentrum vun Arles, kréie Lëtzebuerg a seng Fotografen d'Geleeënheet ze weisen, wat bei eis an der aktueller Fotografie leeft. Am Ausstellungsraum gëtt awer net nëmme Lëtzebuerger Konscht gewisen, ma nach vill méi, sou d'Isabelle Faber vu "Lët'z Arles".





D'Isabelle Faber



D'Ausstellung "Flux Feelings" ass an dräi Voleten opgedeelt.

Engersäits ass et eng Selektioun vu Wierker vu ganz verschiddene Fotografen, déi iwwer d'Thema "Lëtzebuerg a säin Territoire" geschafft hunn. Dorënner net nëmme Lëtzebuerger Nimm wéi Patrick Galbats, Mike Bourscheid, Sophie Jung oder nach den Pasha Rafty, ma och international grouss Fotografe wéi de Martinn Parr sinn an der Kollektioun vertrueden.

Een zweete Volet weist dem Lëtzebuerger Fotograf Armand Quetsch seng Serie "Dystopian circles/fragments", déi hien och kierzlech am CNA presentéiert huet.

Bei drëtte Volet kann een dann d'Aarbechten vum jonke Fotograf Daniel Wagener entdecken, deen an enger Kënschtler-Residenz zu Arles selwer seng Wierker wäert presentéieren an ausschaffen.

Vum 3. Juli u sinn d'Ausstellung an de Festival op.

No den 3 Méint, déi de Festival dauert, soll d'Expo dann och zu Lëtzebuerg am Cercle Cité gewise ginn, fir déi Leit, déi d'Chance net haten, bis op Arles selwer luussen ze goen.





„Les rencontres photographiques d'Arles" an puer Zuelen (2016):



D'lescht Joer waren 104.000 Visiteuren um Festival Eleng 15.000 Visiteure an der éischter Woch vun der Ouverture. 40 Ausstellungen. 3500 Wierker.





Méi iwwer dës Lëtzebuerger Präsenz bei den "Rencontres photographiques" zu Arles en Dënschdeg de Mëtteg no 14 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.