Am Kader vun enger Konferenz, organiséiert vum Institut Pierre Werner, der Universitéit vum Saarland an Neimënster, war de Regisseur am Grand-Duché.

© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

De Fall Marc Dutroux, e Vëlkermord-Radio am Ruanda, oder dem Anders Breivik seng Ried viru Gericht - dëst si nëmmen e Puer vun de kriddelegen Themen, déi de Schwäizer Regisseur Milo Rau an iwwer 30 Länner op der Theaterbühn thematiséiert. Stécker déi fir Kritik suergen an Tabu-Themen opgräifen an verschaffen. De Milo Rau war en Dënschdeg zu Lëtzebuerg op Besuch, fir iwwert seng Aarbecht ze schwätzen an ze erklären, wourëms et him a sengem Theater vum globale Realismus geet.

Milo Rau zu Lëtzebuerg / Reportage Claudia Kollwelter



Ënnert globalem Realismus versteet de Milo Rau e Realismus, deen a gewësser Weis d'globaliséiert Welt zeréckspigelt.



Mir wëssen net, a wat fir enger globaliséierter Welt mer liewen, seet de Regisseur. Eis ganz Welt ass vill méi globaliséiert, wéi d'Konscht,wéi eis d'Denken oder wéi mer fillen.



Am Stéck "Five Easy Pieces" geet et ëm de Kannermäerder Marc Dutroux. D'Zeene baséieren op dokumentareschem Material. D'Rolle vun engem Polizist, dem Dutroux sengem Papp, enger vun de Victime oder den Elteren vun engem doudege Meedche gi vu Kanner gespillt. Wann een iwwert en Thema schwätzt, wat ee concernéiert, da soll de Concernéierten dem Milo Rau no och am Projet involvéiert sinn.





E Stéck iwwer Kanner, ouni Kanner ze maachen, wier wéi eng analytesch Etude. De Milo Rau géif och ni e Projet iwwer de Vëlkermord am Kongo ouni Mataarbechter aus dem Kongo maachen, oder e Stéck iwwer Lëtzebuerg ouni Lëtzebuerger. Einfach, well et an all Projet Saache ginn, déi hien net weess. An da kënne Spannungen entstoen, déi ee guer net beduecht huet.Fir all Sujet sicht de Milo Rau op en Neits e passend Format. D'Liesung "Breiviks Erklärung" zum Beispill thematiséiert d'Verdeedegungs-Ried, déi den norwegesche Rietsterrorist a Massemäerder Anders Breivik am Abrëll 2012 virum Gericht zu Oslo gehale huet. Anescht, wéi ee vläicht erwaarde kéint, steet op der Bühn awer kee Mann, de Milo Rau léisst d'Ried vun enger däitsch-tierkescher Schauspillerin liesen: lues, sachlech, a mat engem Knätsch am Mond.

Fir d'Stéck "Hate Radio" gëtt d'Radiossendung vum Sender RTLM am Ruanda nogestallt, déi während dem Vëlkermord gelaf ass, fir nëmmen e puer Beispiller ze nennen.

Mat enger ganzer Rëtsch Präisser ausgezeechent, gëtt de Milo Rau bei arte.tv de als „Bertolt Brecht vun eiser Zäit“ bezeechent.