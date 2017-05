Kultur: Am meeschte gelies

Den däitsche Bundespresident Frank-Walter Steinmeier huet um Donneschdeg den 61 Joer alen Ash a senger Laudatio als leidenschaftleche Verfechter vun der Iddi vun Europa, vu Fräiheet, der Opklärung an der Demokratie gewierdegt. Hie wier e Chronist vun der Realitéit vun Europa, sengem Wuesstem, senger Entwécklung an senge Widderspréch.



De Karlspräis gëtt traditionell op Christi Himmelfahrt iwwerreecht fir Perséinlechkeeten an Institutiounen déi sech fir d'Eenheet vun Europa asetzen. De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker krut de Präis 2006. Dat Lëtzebuerger Vollek konnt sech 1986 iwwert de Karlspräis freeën.