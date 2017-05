© afp

© afp

De Präis fir de beschte Schauspiller krut de Joaquin Pheonix fir seng Prestatioun am Film "You were never really here". Als bescht Schauspillerin gouf d'Diane Kruger fir hir Roll am Film "Aus dem Nichts" vum däitsche Realisateur Fatih Akin ausgezeechent.D'Sofia Coppola aus den USA gouf als bescht Regisseurin fir hire Remake vun "The Beguiled" ausgezeechent.