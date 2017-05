© Pixabay

Just de Louvre hat der méi. Ma elo ass dat bekannt Haus, dat zanter bal 150 Joer am Central Park trount, an der Kris.

Op 40 Milliounen Dollar hu sech d'Scholde vum Musée an de leschte Joren accumuléiert. Den Direkter Tom Campbell hätt ze vill an d'Digital Präsens an onnëtz Image-Campagnen investéiert, kritiséiere verschidde Mataarbechter. Grouss gefeiert Ausstellungen, eng 60 Spezial Expoen, spektakulär Moude-Defiléen a Rekordzuele vu Visiteuren sinn do mol séier vergiess. D'Rechnung geet um Enn net op. Déi 26 Milliounen Dollar, déi de Met all Joer vun der Stad New York krut, maache just 8% vun den 332 Milliounen Dollar Käschten aus, déi de Musée am Joer huet.



Thomas Campbell

Den „Tapistry Tom“, wéi den Direkter gär genannt gouf, ass am Gaangen, säi Büro definitiv ze raumen.



De Metropolitan Museum of Art muss awer och Leit entloossen.



De Projet, fir den 150 järege Jubiläum 2020 eng 540 Milliounen Dollar deier Annexe ze bauen an der méi modern an zäitgenëssesch Konscht sollt ausgestallt ginn, grad esou wéi en direkten An- an Ausgang an de Central Park muss verréckelt ginn.



Last but not least wäert een an Zukunft wahrscheinlech d’Optioun 25 Dollar Entrée bezuelen, zu enger Obligatioun ginn. Just d’New Yorker sollen nach gratis an de Musée kommen, wa se dat da wëllen. Sou de Plang, deen awer nach vun der Stad New York accordéiert muss ginn.