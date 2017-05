Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn an 3 Kategorien ënnerdeelt: Literatur, Sachbuch a Kanner- a Jugendbuch.



Berécksiichtegt ginn awer just lëtzebuergesch Bicher!



Hei d'Ventë vum Mount Mee, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



L I T E R A T U R



1. Christiane Kremer: De Wierdermoler

Kremart Edition

2. Charles Meder: Aname

Op der Lay

3. Joseph Kayser: Prinzessin Charlotte

Editions Schortgen



4. Guy Rewenig: Comment blanchir les bêtes noires sans les faire rougir

Editions Guy Binsfeld



5. Léon Schadeck: Wien dru gleewe muss

Editions Saint-Paul



6. Sabrina Gérard: Don’t feed me / Meine Magersucht – gekämpft und überlebt

Editions Schortgen



S A C H B U C H



1. Georges Hausemer / Susanne Jaspers: Luxemburg. Das einzigartigste Großherzogtum der Welt

Capybarabooks



2. Berthe Elsen: Kache wéi fréier

Editions Revue



3. Lucien Czuga / Roger Leiner: Vum Siggy bis bei d'City

De Verlaach & VDL



3. Marc Thill / Dan Schank: Johann der Blinde, Karl IV. / Das Zeitalter der Luxemburger

Editions Saint-Paul



5. André Bauler: Romantescht an historescht Éislek

Cliärwer Kanton



6. Anne-Marie Millim: Batty Weber - Werk und Wirkung

CNL



K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Bernard Marcel Gonner: Pirat oder Seeräuber sterben nie

Bicherhaischen Editioun



2. Tony Ross: Déi kleng Prinzessin: Ech wëll meng Hänn net wäschen

Kremart Edition



3. Collectif: Mäin ABC-Buch op Lëtzebuergesch an Däitsch

Lilu Verlag



4. Anita Bijsterbosch: Jidderee gaapst

Kremart



5. Collectif: Zéng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



6. Alexander Steffensmeier: D'Lizzie fënnt e Schatz

Perspektiv Editions



