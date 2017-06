D'Nouvelle ronderëm d'Fermeture vum Alinea hat héich Wellen an de Medien an an der Politik geschloen.

Mä virun allem d'Reaktiounen aus der Zivil-Gesellschaft hunn de Chef vum Buttek, Edmond Donnersbach, aus der Bunn geheit, an en dozou bruecht, fir seng Decisioun z'iwwerdenken. Et koumen eng ganz Rëtsch Propositiounen an Iddie vun de Leit, vun deenen de Libraire eng Partie opgegraff a sech en neien Challenge gesat huet.



Well e gewëssenen Challenge hätt dem Edmond Donnersbach no 22 Joer gefeelt. Alles wier zu enger Gewunnecht ginn, mä elo wier hien erëm motivéiert. Méi Detailer kéint hien awer nach net ginn. Hie misst sech elo Zäit loossen a wéilt dann am Hierscht matdeelen, wat hien an Zukunft Wëlles huet.

Den Alinea sou wéi en haut an der Beaumontsgaass besteet, bleift elo mol an enger éischter Phas. Et soll elo net alles op d'Kopp gestallt ginn. Kleng Modifikatiounen am Buttek kéinten awer elo scho gemaach ginn. D'Offer, déi ee bis ewell hat, wier net schlecht.Mat den neien Iddie wëll de Libraire och bei d'Stater Gemeng goen. Dobäi geet et him net ëm Finanzen, mä ëm en Austausch. Dacks wier déi moralesch Ënnerstëtzung extrem wichteg. An hei schwätzt den Edmond Donnersbach net nëmme vun der Gemeng, mä och vum Kulturministère. Dat wier 13 Joer hier. Et war d'Erna Hennicot.Dem Chef vum Alinea läit vill Wäert um Kontakt mam Client, deen e gäre fleegt. Dobäi géing et net drëm goen, bei all Kontakt e Buch ze verkafen, d'Saach soll sech kënnen droen. Hie wier un éischter Plaz mol Libraire a fir déi Aktivitéit kënnen ze maachen eben och Geschäftsmann. Un éischter Plaz géing awer ëmmer d'Buch stoen, sou nach den Edmond Donnersbach.