Wéi vill Leit kënne matschwätzen, fir Nimm op Konschtgattungen hei am Land ze sëtzen? Kënn dir zum Beispill e Moler vu Lëtzebuerg nennen oder e Sculpteur? Den éischte Kënschtlerbarometer vum CAL, dem Cercle artistique de Luxembourg an Zesummenaarbecht mat TNS ILRES, huet d'Notoriétéit vun de Kënschtler zu Lëtzebuerg ënnert d'Lupp geholl. An souvill sief scho mol gesot: d'Resultater loossen nach vill Sputt no uewen.

Etude CAL / Reportage Claudia Kollwelter



Knapp d'Halschent vun de befrote Leit konnten ee Moler vu Lëtzebuerg nennen, 48%, de Rescht huet misse passen. An der Skulptur sinn et dann schonn 71% an der Fotografie 67%, déi kee Kënschtler opziele konnten. Bei de Gravure konnt keen een, bei der Keramik nëmmen 7 Prozent spontan e Kënschtler nennen.







Kuckt een dann an den Detail, sinn et 70% vun de Jonken, deene kee Numm agefall ass, erkläert de Charles Margue vun TNS ILRES. Vun de 65 Järegen, oder Leit déi méi al sinn, kënnen zwee Drëttel op d'mannst een nennen. Wou et kippt ass am Alter tëscht 40 a 50 Joer, wou méi Leit Nimm kënnen nennen. Fir de Charles Margue ass et wuel d'Fro, wéini d'Leit Zäit hunn a sech déi huelen, fir sech mat Konscht a Kënschtler ze beschäftegen.



Molerei stécht dann awer eraus a Nimm wéi Fernand Bertemes, Robert Brandy, Jospeh Kutter oder Patricia Lippert sinn de Leit dann awer e Begrëff. Ma allgemeng missten d'Leit sech méi mat eiser Konscht identifizéieren an se kënne léieren, mengt de President vum CAL Marc Hostert. Et kéint ee sech jo elo mol en Zil setzen.







Politesch gesinn ass hei nach Raum fir ze manövréieren. Am Kader vun der Kulturpolitik misst ee probéieren d'Artisten, an net nëmmen déi, déi vum CAL vertruede ginn, wéi Literatur oder Musek, méi ze vertrieden. Et misst een och Mol kucken, ob an eise Schoulbicher eng Foto vum Kutter dran ass oder Mol eng Skulptur gewise gëtt, ass Literatur dran oder och eng Referenz op d'Musek.



De CAL feiert iwwregens nächst Joer 125 Joer a wëll och an deem Kader méi no bausse bekannt ginn a méi no un d'Leit kommen, fir datt d'Lëtzebuerger Konscht ausgestallt a méi unerkannt gëtt.







PDF: D'Etude vun der TNS Ilres