Héije Besuch am Jongelycée an der Stad

© Claudia Kollwelter

Zanter sengem éischte Roman 1999 konnt de Claudel ee literaresche Succès nom anere feieren. Ausgezeechent mam franséische Prix Renaudot fir säi Buch "Âmes grises" ass de 55 Joer ale Schrëftsteller aus Loutrengen net méi aus der Literatur vum 21. Joerhonnert fort ze denken. En Donneschdeg war hien Invité am Jongelycée an der Stad an huet hei iwwert seng variéiert Aarbecht geschwat.

Philippe Claudel zu Lëtzebuerg - Rep. Claudia Kollwelter



Eng Preferenz fir de Film oder d'Buch huet de Philippe Claudel, net och wann d'Manéier fir ze schaffen ganz verschidden ass. D'Iddie fir seng Wierker kommen dem Auteur souwuel vum reelle Liewen awer och aus senger Imaginatioun.Den 1. an den 2. Weltkrich fënnt een dacks als Sujet erëm a senge Wierker. Och wann de Philippe Claudel d'Weltkricher net selwer mat erlieft huet ass hien dovu markéiert an datt schonn zanter senger Kandheet. E wichtege Punkt ass fir hien dofir och d'Aarbecht vun der Mémoire. De Mënsch ass dem Philippe Claudel no engersäits een, dee vun der Zukunft dreemt an sech anersäits awer och erënnert.Als Professer op der Uni zu Nanzeg ass et dem Philippe Claudel och wichteg, säi Wëssen un déi jonk Generatioune weider ze ginn an sech mat hinnen auszetauschen. Wat hien och en Donneschdeg mat begeeschterte Schüler am LGL während engem 2 Stonne laangen "Café littéraire" gemaach huet.