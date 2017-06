© AFP

Iwwer de Youtube Account vum Ariana Grande konnt ee One Love Manchester live kucken.

Virum Concert war eng Minutt rou, wou den Affer vu Manchester awer och deene vu London um Samschdeg geduecht gouf.Nieft dem Ariana Grande ware vill aner Staren op Manchester komm, fir um Benefissconcert fir d'Affer vum Manchester-Attentat deelzehuelen. Nieft dem Ariana Grande selwer, wat verschidde vun den Affer perséinlech an de Spideeler besicht hat, waren och Stare wéi de Marcus Mumford, Take That, de Roby Williams, de Pharrell Williams, d'Miley Cirus, One Direction, d'Katey Perry, de Justin Biber, Coldplay oder d'Black Eye Peas mat dobäi.Virum Concert, deen am Old Trafford zu Manchester war, hat de Manager vum Ariana Grande Scooter Braun "Today we stand together" "Haut sti mer zesummen" getwittert.Den 22. Mee hat e Selbstmordattentäter no engem Concert vum Ariana Grande an der Manchester Arena eng Bomm gezünt an hat doduerch 22 Leit mat an den Dout gerappt an iwwer 100 Leit, dorënner 18 ganz uerg, blesséiert. Vill vun den Affer ware Kanner a Jugendlecher, respektiv hir Elteren.Den Erléis vum Concert ass fir d'Affer vum Attentat.Souwuel d'Staren, wéi och vill Leit, hunn um Twitter iwwer den #OneLoveManchester hiert d'Matgefill an hir Gedanken ausgetosch.