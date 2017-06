Kultur: Am meeschte gelies

Luxembourg City Museum: Nei Expo (05.06.2017) Déi nei permanent Expo am Luxembourg City Museum ass villméi interaktiv a chronologesch opgebaut.

Mat am Ganzen 25 Ausstellungsräim an 520 Objeten, déi exposéiert sinn, huet de Lëtzebuerg City Museum eppes ze bidden, interessant ass och dee neien Deel iwwert d'Zukunftsperspektiven deen opweist wéi sech eis Haptstad weider entweckele kéint. Ween déi nei Expositioun nach net gesinn huet, kann dat villäicht elo an der Päischtvakanz nohuelen wann d'Wieder mol net sou matspillt.