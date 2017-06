Le jury du Lëtzebuerger Danzpräis a retenu Simone Mousset comme lauréate du Lëtzebuerger Danzpräis 2017, «un prix pour reconnaître le mérite d’une jeune chorégraphe courageuse, dont la démarche artistique singulière développe un message sincère et original. Le jury félicite la lauréate et l’encourage à poursuivre dans cette voie».



Sous la présidence de Marie-Laure Neiseler, le jury était composé de Carl Adalsteinsson, de Sylvia Camarda, d’Anne-Mareike Hess et de Mathis Junet.



La remise officielle du prix aura lieu le 3 octobre 2017 à 19 heures au Centre de création chorégraphique luxembourgeois 3C-L (Banannefabrik, 12, rue des Puits à Luxembourg-Bonnevoie).



Depuis 2011, le ministère de la Culture décerne à rythme bisannuel le Lëtzebuerger Danzpräis, doté de 5.000 euros, à un (une) jeune danseur(euse) ou un (une) chorégraphe, s’étant distingué(e) dans son domaine et pouvant déjà se prévaloir d’une attention internationale pour une prestation au moins. Ce prix vise à encourager la création chorégraphique contemporaine ou le mérite artistique d’un jeune danseur au Grand-Duché de Luxembourg.