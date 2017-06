Zwangsbestietnisser stoppen (09.06.2017) D'Khadija al-Salami ass eng vun den aflossräichste Fraen am arabesche Raum. Si war op Visite zu Lëtzebuerg.

Khadija Al Salami / Reportage: Claudia Kollwelter



Mat 11 Joer gouf d'Khadija Al Salami zwangsbestuet. Et ass hir awer gelongen, sech scheeden ze loossen, zréck an d'Schoul ze goen an eng Aarbecht bei enger lokaler Tëleeschaîne ze fannen. De Parcours, dat wat se erlieft huet, an déi Sujeten, déi hir um Häerz leien,verschafft se an hire Filmer. Si sëtzt sech géint de forcéierte Mariage a fir d'Educatioun an d'Integratioun vun der Fra an. D'Realisatrice ass sech bewosst datt dat net jidderengem gefält.D'Prioritéit am Yemen wier den Ament d'Iwwerliewen. Do réckelen d'Rechter vun der Fra an de Kanner leider an den Hannergrond - obschonn si déi sinn, déi am meeschten ënnert dem Krich leiden.