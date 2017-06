Eriwwer ass et e Samschdeg de Moie fréi mat Concerten um Helleg-Geescht-Plateau. Um Mëttwoch 21. Juni ass dann nach ee Concert vum OPL an der Kinnekswiss mat der Jazz-Sängerin China Moses.Programme du 16.6.2017:12-14h00 Percussioun14-15h00 Eveil Musical15-16h00 Quartier's Musékschoulen16-19h00 Divers Ensembles19-21h00 Grands Orchestres14-15h00 Récital de pianos, Conservatoire de la Ville de LuxembourgNewcomer Spots (organisé en coopération avec Bluebird)15-19h00 Roude Pëtz: Association des écoles de musique16-20h00 Palais: Blues Schoul Differdange15-19h00 Grand-Rue (ING): Sing and Songwriter12-14h00 Place Guillaume II: Carte blanche Lucy Echo16-19h00 Eglise Saint Alphonse (Paterskiirch): Piano solo17h30-19h00 Cluttered Clarity20-21h00 Alien Pitchcat21h30-22h30 Crazy Fruit20-23h00 devant Boucherie Kaiffer: Jam Concept20h30-21h30 Frecklesnake21h45-22h45 Vandermeer23h00-00h00 Go by Brooks19-19h45 Heavy Petrol20-20h45 Jewly21-22h15 Remo Cavallini feat. Thomas Blug22h45-23h15 Ana Popovic18-18h45 Insert Bandname19-19h45 Johnny go Nuts20-20h45 Snapan21-21h45 Cosmokramer22-22h45 Synthesis23-00h00 Monophona00h15-00h45 Rico Loop01-02h00 VJ Bright Cloud Dark Sky19-21h00 DJ Lowic21-00h00 Live Electric Jam Session00h00-02h00 Maximillion & Friends16h30-17h00 The Rejects Street Dance21-22h30 Musique Militaire Grand Ducale & Murphys Law8-9h00 Concert organisé par CID Fraen an Gender16-18h00 Saxitude18-18h20 The Rejects Street Dance8-10h00 Body and Soul17-17h20 Trio de Clarinettes17h20-18h00 Ensemble de cors18-18h30 Ensemble de saxophones18h30-18h50 Quatuor à cordes20-20h45 Harmonie Municipale Luxembourg-Limpertsberg7-9h00 Saxitude18h30 Rafaela, Winner of Luxembourgs next Popstar 201619h00 Patricia Venanzio, Make up for my soul Tour 201719h30 Kelly Decker, Participant of DSDS by RTL 201720h00 Thierry Mersch, presenting his new single "Final Crossroads"20h30 Khalid OKE, New Talent from Luxembourg21h00 Charel Rossi, New Jazz-Swing Voice21h30 Miss Georgia Gray-Lady Gaga meets Amy Winehouse20h00-21h00 Hip Hop meets Laurel & Hardy & Cult Trailers: Live FilmConcert feat. Cehashi, Nikkel K, DJ Headmasta & 8CEE, entracte: show byDJ Kwistax19-21h00 Greyhounds 5912-15h00 David Ascani Quartett20-22h00 Concert organisé par CID Fraen an Gender12h30-13h30 Julia goes MercutionParc municipal, Luxembourg“Kinnekswiss goes Pops”China Moses & Gast Waltzing & Orchestre Philharmonique du LuxembourgOrganisation: Luxembourg City Tourist Office & Ville de Luxembourg