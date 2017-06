Rage Against The Machine, Audioslave, Cypress Hill, Public Enemy, ... Den 20. Juni probéiere Rock a Rap-Legenden, de Grand-Duché RAGE AGAIN ze maachen.

Den Tom Morello kennt ee virun allem duerch seng Karriär bei Rage Against The Machine an Audioslave, Leschtgenannt erëm vill an den Ouere wéinst dem vill ze fréien Doud vum Chris Cornell.

Zesumme mat de Museker vu Rage Against The Machine hat de Sänger vun der Grunge-Band Soundgarden dës Supergroup 2001 an d'Liewe geruff. An alt nees ass den Tom Morello Deel vu sou enger Supergroup, allerdéngs wëllt een dëst d'Kéier dësen Titel net gëlle loossen.

Si gesi sech als "Elite Task Force" vu revolutionäre Museker, déi eppes géint de Bierg vum Wahljoer "bullshit" ënnerhëlt. A wéi sech dat fir eng Grupp vun dësem Format gehéiert, net mat Gewalt oder Aktiounen, mä mat Musek an engem Bierg vu Marshall-Verstäerker.

RAGE AGAINST THE MACHINE mécht de musikaleschen Deel vun dësem Trupp ass. Wéi gesot den Tom Morello op der Gittar, den Tom Commerford Bassist an de Brad Wilk Batteur. D'Sich no der Stëmm, respektiv de Stëmme fir de Projet war och relativ séier fäerdeg, well et huet ee sech un deenen Artisten inspiréiert, déi an der Zäit d'Inspiratioun fir d'Texter vu RAGE AGAINST THE MACHINE waren. Mam DJ LORD an CHUCK D steet d'nächst Woch dann och en Deel vun den Hip Hop Pionéier PUBLIC ENEMY op der Bühn vun der Rockhal.

E weideren MC an dëser Ronn ass de B-REAL, eng vun de Stëmme vun der legendärer Hip Hop-Combo CYPRESS HILL.

Wat huet et also mat dëser Supergroup, laanscht dat Wuert kënnt ee leider net, op sech? Wéi vill Artiste sinn och déi 6 Museker hei wibbeleg ginn, wéi abee mol den Numm Trump ëmmer méi grouss geschriwwe ginn ass. Woubäi een awer hei muss präziséieren, datt Morello a Co. net nëmmen den Trump, mä och Sanders a Clinton um Mo louchen, respektiv nach ëmmer leien.