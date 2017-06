Méi wéi 4.000 Concerten huet hien am Laf vu senger Carrière scho ginn an dat a méi wéi 80 Länner.

De Weltstar zu Lëtzebuerg, méi genee an der Coque an dat obwuel den Elton John viru kuerzem nach e Concert, huet missen ofsoen. De Sir Elton John. 2010 war hien fir d’Lescht zu Lëtzebuerg. Hien, säi Fligel a seng Band.Um Punkt 8 Auer stoung de Brit op der Bühn an huet de ganze Sall matgerappt, d'Stëmmung war richteg gutt.