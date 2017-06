Aus Zinglabumm gëtt elo Zinglibook (15.06.2017) Den Zinglabumm, um Wee an dat digitaalt Zäitalter!

Den Zinglibook ass eng Zesummenaarbecht vum ënnert anerem dem europäeschen Institut vun den Choralen, dem Kultur- an dem Ëmweltministère an der IP.Et bliedert een einfach duerch d'Texter, et kann ee Lidder ofspillen mat Gesang oder just d'Melodie.D'Lidder hunn een zentraalt Thema: Ëmwelt an Natur. Responsabel fir de Choix vun den Stécker ass di selwecht Equipe, déi sech och schonns ëm d'Buch Zinglabumm gekëmmert hunn.D'E-Book wäert virop a Schoulklassen oder Choralen genotzt ginn, ma och Privatleit kënnen et sech am itunes Store eroflueden. Vum nächste Mount un ass d'Buch och fir Android ze kréien.