Et war eng Saison an der Kontinuitéit fir de Kinneksbond zu Mamer. Mä nieft dem Stamm-Publikum gouf am leschte Joer awer och en neie Creneau ugeschwat.

10bis1: Nei Saison am Kinneksbond Mamer.



Ganz vill Jonker si vrun allem fir d'Danzspektakele komm. De Kulturzenter am Weste vum Land profitéiert sécher vun der Proximitéit vum Zentrum, mä ass sech awer senger regionaler Bedeitung méi wéi bewosst. D'lescht Woch gouf déi nei Saison zu Mamer presentéiert.

Jérôme Konen © RTL-Archiv

De Jérôme Konen iwwer d'Philosophie vum Kinneksbond (1)



Et ass déi zweet Saison, déi de jonken Direkter Jérôme Konen zu Mamer konzipéiert huet. Natierlech baséiert hie sech op d'Erfarunge vun der nach aktueller Saison an do stiechen zwee Elementer eraus. Als regionale Kulturzentrum huet een de Virdeel e grousse Publikum kënnen z'erreechen, op der anerer Säit bedeit dat awer och, eng breet Offer unzebidden. Am Sënn vun: fir jiddereen de Kinneksbond zougänglech ze halen mat deem, wat op der Bühn gebuede gëtt. Dat ass keen einfachen Exercice, mä grad do schielt sech eraus, wéi d'Haus sech duerstellt.

Déi jonk Kënschtlergarde aus der Belsch a vu Léck (2)



Dee Critère Qualitéit gëllt natierlech och fir déi international Produktiounen, haaptsächlech aus Frankräich an der Belsch, déi och bei sech souwuel an de grousse Kulturhaiser spillen, awer och de Wee an déi regional Haiser fannen. Och hei spillt de Prinzip qualitativ héichwäerteg awer accessibel. Besonnesch aus der Belsch koumen ëmmer méi intressant Kënschtler mat hire Programmer, wou Kreativitéit a Courage am Mëttelpunkt stinn. De Jérôme Konen schwiert besonnesch op Produktioune vu Léck.

Grouss Nimm op der Affiche am Kinneksbond (3)



Wien déi nei Saison mat Stéchwierder oder Nimm wëll resuméieren, dee kënnt do bei ganz prominent Nimm wéi Shakespeare, Molière, Louis XIV oder och Julia Roberts oder Silvester Stallone. Schonn e bëssi Hollywood, dat stécht natierlech an d'A.

Déi Jonk am Kinneksbond (4)



An do gëtt sech op de jonke Publikum an déi jonk Kënschtler fokusséiert.

Opéra de Paris am Kinneksbond (5)



E gutt Beispill ass do den Optrëtt vun de jonken Dänzer vun der renomméierter Opéra de Paris.

Den Zäitgenësseschen Danz am Kinneksbond (6)



Stéchwuert Danz: do ass vrun allem de ganz jonke Publikum drop ugesprongen, also eng Confirmatioun fir de Choix vum Jérôme Konen dem zäitgenësseschem Danz eng fest Plaz am Kinneksbond ze ginn.

Wourop den Direkter Jérôme Konen sech nächst Joer freet (7)



Musek ass deen anere feste Bestanddeel an e wichtegen, mat zwee Orchesteren, déi zu Mamer hir Residence hunn. D'Harmonie vu Mamer an den OCL- den Orchestre de Chambre du Luxembourg, deen och "Shakespeare a säi Sommernachtstraum um Programm huet an en Owend mat Danz kombinéiert an dat mam Ballet vun der Oper vu Metz.Dat drëtt Standbeen ass den Theater an och do ass eng Kreatioun virgesinn mat nees Shakespeare a sengem manner bekannte Stéck "Mesure par mesure" ënnert der Regie vum Myriam Muller. Oder och d'Stéck "Laika" vum italieneschen Auteur Ascanio Celestini, dat de jonke belschen Acteur David Murgia interpretéiert, deen a sengem jonken CV och schonn eng Molière-Nominatioun stoen huet.