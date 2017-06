Haut bal onverständlech: “Lëtzebuerg am 1. Weltkrich” (20.06.2017) Den 3. August 1914 mellt d’Lëtzebuerger Wort den Amarsch vun däitschen Zaldoten a verschiddenen Uertschaften am Land.

Obwuel Lëtzebuerg neutral ass, loossen déi däitsch Truppen sech net dovun ofhale, d’Lëtzebuerger Land ze besetzen. Den deemolegen Staatsminister Paul Eyschen an d’Grand-Duchesse Marie-Adelheid protestéieren beim däitsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg. Dee gesäit sech awer net am Feeler. Et wier ee friddlechen Amarsch gewiescht. Hien gëtt d’Garantie, dass d’Fräiheet vun de Lëtzebuerger net ugetaascht géing ginn. Domat huet den éischte Weltkrich fir Lëtzebuerg ugefaangen.Wie war den 1. Weltkrich fir Lëtzebuerg? Wat huet sech alles verännert? A virun allem wat gouf aneschters am Land.Alles dat si Froen, déi d’Ausstellung: “Lëtzebuerg am 1. Weltkrich” probéiert ze beäntwerten.Fir vill Schüler an och Erwuessener ass et déi éischte Kéier, wou si mat dem Thema 1. Weltkrich a Kontakt kommen. Impressiounen déi haut bal onverständlech ginn sinn.