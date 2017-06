X

1951 ass dunn och nach de Ciné Scala opgaangen, an de Cine Scala huet en Dënschden den Owend en neit Kapitel vu senger Geschicht opgeschloen. De Buergermeeschter Claude Haagen huet a Präsenz vun e puer Honnert Invitéen de ganz neie Ciné Scala ageweit. 5 Säll mat insgesamt 473 Plaze bitt den eenzege Cineplex am Norde vum Land.

D'Sëtzer si breet a bidde jidder Gaascht seng eegen Aarmlehnen, an och fir laang Been ass gutt gesuergt. Et kënnt och modernst Technik zum Asaz. All Sall ass mat modernen digital Projekter mat 4K-Opléisung equipéiert. De gréisste Sall bitt eng Première hei am Land, en ass als eenzege Sall mam eenzegaartegen Dolby Atmos Sound System equipéiert. Déi aner Säll sinn all mam ganz gudden Dolby Digital 7.1 equipéiert.







Nieft klassesche Keese bitt de Kino och en Online-Shop op www.cinescala.lu, wou een Tickete mat Sëtzplaz-Reservatioun am viraus iwwert den Internet buche kann.

Un d'Gesellegkeet virum oder nom Kino ass och geduecht ginn. Dat neit Kinosgebai ass direkt un den Tuerm vun der aler Holzfabrik gebaut ginn, mam neie Bistro am Tuerm.

Den neie Cineplex ass e weidert Puzzelstéck, fir d'Nordstad nach eng Kéier méi attraktiv ze maachen an d'Kulturoffer fir d'Awunner aus der Ëmgéigend ze erweideren.