Den Orchestre Philharmonique du Luxembourg huet awer net um Knuedler, mä op der Kinnekswiss gespillt, do wou eng grouss Bühn opgeriicht gi war. Eng 5.000 Leit waren an de Park komm an hu sech am Sëtzen, am Leien oder am Stoen iwwer d'Wiss verdeelt, fir dem Special Guest, der Jazz-Sängerin China Moses, Duechter vun der bekannter Dee Dee Bridgewater, nozelauschteren. A bal alles huet um Enn gepasst. D'Stëmmung, d'Ambiance, de Concert, d'Plaz, just e puer Gedrénksstänn méi hu bei deem waarmen, duuschterege Wieder gefeelt.

D'Stëmmung op der Kinnekswiss



Wien de Concert vum OPL mam China Moses verpasst huet, kann en e Freiden den Owend um 17.30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg gesinn.