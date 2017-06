Concert Michael Jackson 1997 (22.06.2017) De King of Pop op Virowend vun Nationalfeierdag um Krakelshaff

Michael Jackson zu Lëtzebuerg / Rep. Jan Logelin



Virun allem un de Bulli, dee war omnipräsent um Site vum Krakelshaff nodeems et de ganzen Dag, deels aus Eemere geschott hat. Bulli, deem engem an d'Schong, respektiv, vill Leit ware clever genuch fir Stiwwelen unzedoen, an d'Stiwwele gelaf ass.Dat huet där grousser Show vum King of Pop, sengem eenzegen Optrëtt zu Lëtzebuerg am Kader vu senger leschter Welttournee, iwwerhaapt net geschuet. Eng Show, déi am Nomëtteg vum 22. Juni 1997 schonn no vir verluecht gi war.De Responsabele vun der Gemeng Beetebuerg, op där hirem Territoire de Krakelshaff läit ass den Jackson-Concert och an Erënnerung bliwwen. De "King of Pop" hat ganz einfach dat gëllent Buch vu Beetebuerg gehalen, esou den deemolege Buergermeeschter Lucien Lux.Bis haut huet d'Buch de Wee op Beetebuerg net zeréckfonnt.