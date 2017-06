E Samschdeg am Nomëtteg huet am Gronn de Musiksfestival "Siren's Call" ugefaangen. Organiséiert gouf dat Ganzt vum Atelier.

D'Iddi war et, fir en Evenement an der Stad ze maachen. Urban, intellektuell a méi entspaant wéi e Rockfestival soll et sinn. Et ass jo dat éischt Joer wou den Atelier kee Rock-a-Field méi op d'Been gestallt huet. De ''Siren's Call'' wär awer keen Ersatz, seet de Laurent Loschetter vum Atelier.





Extrait Laurent Loschetter vum Atelier (1)



Extrait Laurent Loschetter vum Atelier (2)



D'Leit géif deemno e ganze Parcours mat verschiddene Statiounen a Plazen erwaarden. Am ganze Gronn kéint ee sech fräi beweegen. Bühne wou d'Kënschtler optriede sinn am Neimünster, der Kierch Saint Jean an am Melusina. De Festival duaert bis e Sonndeg de Moien 01 Auer, sou de Laurent Loschetter.

De Festival ass iwwregens net ausverkaaft. D'Keess ass och e Samschdeg den Owend nach op.