„Urban Archeology“ heescht déi nei permanent Expo am nationale Musée fir Geschicht a Konscht um Fëschmaart.

Nei Expo am MNHA

© Annick Goerens

D'Ausstellung weist ausschliisslech Objeten aus dem Mëttelalter an der Neizäit, déi um Terrain vun der Stad Lëtzebuerg gebuerge goufen. Bannent de leschten dräi Joerzéngte goufen et nämlech knapp iwwer 100 archeologesch Interventiounen an eiser Haaptstad.





Extrait Michel Polfer, Direkter vum MNHA.



Extrait Isabelle Yegles, Archeologin Isabelle Yegles, Archeologin fir de „Fonds de rénovation vun der Alstad"



De Visiteur gëtt thematesch duerch d'Stad am Mëttelalter gefouert a kritt duerch e ganzen Ensembel vun iwwer 300 Exponaten een Abléck an d'Liewe vu viru 500 bis 1000 Joer.

© Annick Goerens Sou gouf am Mëttelalter Millchen gespillt © Annick Goerens vlnr : Archeologin Christiane Bis, Direkter MNHA Michel Polfer, Archeologin Isabelle Yegles © Annick Goerens « ZréckWeider »

Dräi an een halleft Joer gouf elo un dëser Ausstellung geschafft, déi an Kellere vun alen, mëttelalterlechen Haiser am Wiltheim-Fligel vum Musée ënnerbruecht ass a mat där dann och déi architektonesch Rehabilitatioun vum MNHA op en Enn geet.