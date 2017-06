Et ass jo net onbedéngt all Mënsch op dem Shakira seng Tweets abonnéiert, mä dee vum 24. Juni kéint eppes mam Grand-Duché ze dinn hunn.

Stay tuned / Estén atentos …

🇩🇪🇫🇷🇧🇪🇪🇸🇵🇹🇨🇭🇮🇹🇳🇱🇱🇺

🇺🇸🇨🇦🇲🇽🇨🇴🇪🇨🇵🇪🇨🇱🇦🇷🇧🇷

➡https://t.co/46RwaNSQFa ⬅ ShakHQ — Shakira (@shakira) June 24, 2017

Getwittert huet d'Sängerin nämlech de kuerze Message "Stay Tuned" an eng Rëtsch Fändelen hannendrun ... dorënner och de Lëtzebuerger Fändel.E Concert vum Shakira zu Lëtzebuerg kéint also an den nächste Stonnen oder Deeg Realitéit ginn.Et wier den éischten Optrëtt vun der kolumbianescher Sängerin hei am Land an eng gutt Geleeënheet, den aktuellen Album "El Dorado" virgestallt ze kréien."