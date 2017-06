© Saypé

D'Gemeng Nidderanven, d'Kulturhaus vun Nidderanven an d'Maison de Jeunes an d'Maison Relais vun Nidderanven organiséieren eng Ausstellung vum Artist Saypé. De Vernissage ass Samschdeg den 1. Juli um 11 Auer an der Maison des Jeunes zu Nidderanven.Well den 3. Juli d'Coureure vum Tour de France laanscht Wolz fueren, well ee vun der Occasioun profitéieren an de Spectateure virun der Tëlee d'Aarbecht vum Saypé weisen. Extra dofir goufe Biller op Felder gemoolt, mat biologescher Fuerf, déi verschwënnt wann d'Planze wuessen, déi vun den Helikopterkamerae vum Tour de France kënnen agefaange ginn.

La Commune de Niederanven, le Kulturhaus Niederanven, la Maison de Jeunes et la Maison Relais de Niederanven ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’oeuvre de l’artiste SAYPE, samedi 1ier juillet à 11h à la Maison des Jeunes de Niederanven.

Adresse : 130, route de Trèves - 6960 Senningen (Luxembourg)



Les coureurs du Tour de France passeront à Wiltz le 03 juillet prochain. A cette occasion, les téléspectateurs pourront découvrir l'oeuvre incroyable Land Art de l'artiste Saypé dans la commune du Nord du Luxembourg.











Invité par la Kulturfabrik Esch-sur-Alzette, la Commune de Niederanven, le Kulturhaus Niederanven, la Maison de Jeunes et la Maison Relais de

Niederanven, dans le cadre du KUFA’S URBAN ART FESTIVAL, il a été proposé aux artistes de réfléchir autour des perspectives d’avenir. Dans ce contexte, l’oeuvre ici présentée est inspirée par le conte utopiste et écologique de jean Giono, « L’homme qui plantait des arbres ». Celui-ci met en scène un berger solitaire qui plante des arbres au quotidien dans une vallée aride et austère où jadis la vie avait existé. Sans objectif précis, le berger plante frénétiquement des arbres tout au long de sa vie sans que personne ne soit au courant. Au fil des années, la vallée reprend des couleurs, les arbres poussent et amène de l’ombre permettant à l’eau de ne pas s’évaporer et aux ruisseaux de couler à nouveau… Ainsi, sans même sans rendre compte, le berger redonne naissance à une nature luxuriante de nouveau propice à la vie.

« Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l’âme de cet homme – sans moyens techniques – on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autre domaines que la destruction » Jean Giono.

Cette fresque représente une figure emblématique de l’OEuvre de Saype : « un grand homme ? » et une petite fille qui plante un arbre à qui il transmet son savoir. La scène nous amène à réfléchir autour de notre rapport au monde et à l’écologie. Avec humilité et détermination, en faisant de petits gestes au quotidien, l’Homme est capable de grandes choses. Le jour de l’ouverture du festival (1 Juillet 2017), des graines de fleurs seront mises en vente à prix libre. Tous les bénéfices seront reversés à des associations qui plantent des arbres dans le monde. L’oeuvre devient alors collaborative, cette fresque n’étant que la partie visible d’une OEuvre globale.

En semant ces fleurs chez vous…

Vous plantez des arbres dans le monde !

“Nos actes et nos vies sont voués à être des traces de notre passage en ce monde, à nous de savoir quoi en faire.”

Saype

NB : Ces oeuvres sont composées uniquement de peinture biologique et vont disparaître avec la repousse de la végétation, afin d’en profiter un maximum de temps, il est important de ne pas marcher dessus.