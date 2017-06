Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn an 3 Kategorien ënnerdeelt: Literatur, Sachbuch a Kanner- a Jugendbuch.



Berécksiichtegt ginn awer just lëtzebuergesch Bicher!



Hei d'Ventë vum Mount Juni, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



L I T E R A T U R



1. Gintarė Parulytė: Fuck

Kremart Edition

1. Jackie Messerich: Tunnel of Love

Kremart Edition

3. Nora Wagener: Larven

Hydre Éditions



4. Jean-Paul Maes: Wat geet mech de Bertemes iwwerhaapt un?

Kremart Edition



5. Joseph Kayser: Prinzessin Charlotte

Editions Schortgen



6.Guy Rewenig: Comment blanchir les bêtes noires sans les faire rougir

Editions Guy Binsfeld



S A C H B U C H



1. Georges Hausemer/Susanne Jaspers: Luxemburg. Das einzigartigste Großherzogtum der Welt

Capybarabooks



2. Berthe Elsen: Kache wéi fréier

Editions Revue



2. Emile Haag: The Rise of Luxembourg from Independence to Success 1815-2015

Editions Saint-Paul



3. Benoît Majerus/Charles Roemer/Gianna Thommes: 1914-1918: Guerre(s) au Luxembourg, Kriege in Luxemburg

Capybarabooks



5. Patrick Lorgé: Vögel Luxemburgs

LNVL



6. Georges Hausemer/Susanne Jaspers: Was Sie schon immer ALLES ÜBER LUXEMBURG wissen wollten, aber bisher nie zu fragen wagten (und über Island schon gar nicht)

Capybarabooks



K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Anita Bijsterbosch: Jidderee gaapst

Kremart Edition



2. Collectif : éng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



3. Henning Löhlein/Bernd Penners: Blosen, tréischten, Plooschter drop

Kremart Edition



4. Anita Bijsterbosch: D’Sich vum Pappa Séipäerdchen

Kremart Edition



5. David McKee: Den Elmar an d’Course

Kremart Edition



6. Alexander Steffensmeier: D'Lizzie fënnt e Schatz

Perspektiv Editions



