ArtBox mam Pol Greisch (01.07.2017) All Woch si mir mat engem Kënschtler ënnerwee an kréien en Abléck an säin Alldag.

Fir d'Artbox hu mir een Dag mam Acteur an Auteur Pol Greisch verbruecht. Mat 87 huet hien elo erëm een neit Buch erausbruecht, mir hunn hien doheem besicht an mir waren bei senger leschten Liesung mat dobäi.



Et gi Biller vum Optakt vum Wëltzer Festival, wou mer déi dänesch Sängerin Agnes Obel getraff hunn.

A mir waren eis an den TOL d'Theaterstéck „L’Ouest Solitaire“ vum ireschen Auteur Martin McDonagh ukucken. Hei stinn d‘ Eugénie Anselin, de Jean-Marc Barthélemy, de Joël Delsaut an de Pitt Simon op der Bühn.

An der Fotobox sëtzen déi jonk Kënschtler Alain Welter a Jonah Bach.