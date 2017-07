Kultur-Entwécklungsplang soll nach dës Legislatur stoen (01.07.2017) Déi Diskussioun ass lescht Joer lancéiert ginn op den 1. Kulturassisen. Elo war den Tëschebilan.

© Luc Rollmann/RTL

Des Tëschen-Assisen sinn am Mierscher Kulturhaus vum Jo Kox presentéiert ginn.Nei ass, dass e kompletten État des lieux gemaach gëtt, eng systematesch Approche an engem Land, wou et zwar scho laang net méi u Kulturinstituter feelt, dofir awer nach un eenheetlechen Strukturen a Regelen, u kloer definéierte Profiller a Statistiken, a wou op all Niveau d’ Fro vun der Gouverance muss gekläert ginn, festgeluecht ginn, wien woufir zoustänneg ass!An der ganzer Diskussioun iwwert noutwenneg strukturell Reformen sollt awer dat Wiesentlecht net vergiess ginn, dass et keng Kultur gëtt ouni déi di se schafen an d’ Artisten am Mëttelpunkt vum Prozess stoe sollten!