Déi 4. Editioun vun der Triennale Jeune Création steet ganz am Zeechen vum Thema "Jet Lag/ Out of Sync".

"Jet Lag/ Out of Sync"

Datt dëst awer net nëmmen am klassesche Sënn interpretéiert ka ginn, weisen eis déi 26 Kënschtler aus Lëtzebuerg an der Groussregioun.

De jonke Kënschtler Cyril Faucher vu Nanzeg huet Thema vum Jetlag net onbedéngt mam Reese verbonnen, mee éischter mam Internet an d'Verëffentleche vu perséinlechen Date via Sozial Medien. Esou existéiert déi Iddi vu Jetlag an der Welt vum Internet net wierklech. E weideren Aspekt ass d'Videoiwwerwaachung. Esou huet hien hei eng Serie vu Schaler designt, déi als Camouflage an de Stroossen dénge soll, fir virun den Iwwerwaachungskameraen ze flüchten.

Cyril Faucher / Extrait 1 (03.07.2017) Thema Jetlag

Cyril Faucher / Extrait 2 (03.07.2017) Thema Jetlag

D’Sandra Lieners, déi hei 3 Toilë weist, huet sech mat de Surfacen am Mozambique ausernee gesat. D'Basis vun hire Wierker sinn ëmmer Fotoen, déi si während hire Reesen duerch d'ganz Welt mécht. Hir ass et awer wichteg, d'Fotoen net 1 zu 1 an d'Molerei ëmzesetzen, mä si integréiert e gewëssene Flux an hir eege Sprooch. Esou ass Thema vum Jetlag op vill verschidde Manéieren traitéiert a realiséiert ginn.

Sandra Lieners (03.07.2017) .

Matt hirem Projet "The Dante Experience" schéckt eis d'Laura Mannelli an eng aner Welt. Dës nei Technologie ass ëmmer méi um kommen an huet definitiv nei Dieren am kreative Beräich opgemaach. D'virtuell Realitéit ass e Medium, wou d'Laura Mannelli sech gären op eng visuell a narrativ Manéier ausdréckt. Et ass ee vun dem ambitiéiste Projeten op der Triennale, ee gutt Joer ass dru geschafft ginn. Et gëtt een op eng Rees geschéckt, wou een ëmmer der Luucht soll nogoen, fir déi 5 Zeenen ofzeschléissen.

Laura Mannelli / Extrait 1 (03.07.2017) Projet "The Dante Experience"

Laura Mannelli / Extrait 2 (03.07.2017) Projet "The Dante Experience"

Fir Triennale Jeune Création, gouf dann och en Internet-Site gemaach, fir déi verschidde Kënschtler an hir Approchë virzestellen.

www.triennale.lu

Nach bis de 27. August kann een d'Wierker vun de jonke Kënschtler an d'Rotonden an, an de Cercle Cité kucke goen.