© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

An der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg wäert, wéi déi Jore virdrun, eng ganz Partie Galerien ausstellen. Op 150 Meter am Tramsschapp ass dann nei, datt den CAL, de Cercle Artistique de Luxembourg, op säi Salon invitéiert. Ma och doriwwer eraus sinn déi 10 Deeg vun der Art Week gutt gefëllt.

Art Week / Reportage Claudia Kollwelter



Engersäits sinn et grouss regional an och international Galerien, déi op d'Art Week kommen,"Positions" heescht dee Volet. En zweeten ass den "Take Off", dee sech éischter u méi jonk Kënschtler a Galeriste riicht, erkläert den Direkter vun der Luxembourg Art Week Alex Reding, si kënnen hei Verbindunge knäppen a lues a lues an d'Zeen erawuessen.



Nieft enger ganzer Programmatioun vu Konferenzen, Gespréicher mat groussen internationale Kënschtler um Site selwer, ass an der zweeter Woch d'Remise vum Edward Steiche Präis. Et versicht een awer och weider Partenariater anzegoen. Et schafft ee mat verschidde Kulturzentren aus der ganzer Welt zesummen, dorënner sécher Portugal an eventuell Russland. Donieft leeft nach d'Initative "East Express" vum Centre Pompidou zesumme mam Mudam. Déi ass Freides Owes a Samschdes am Dag zu Metz, a Samschdes Owes a Sonndes am Dag zu Lëtzebuerg.



De CAL stëllt fir d'éischt am Tramsschapp aus an d'Wierker si méi laang ausgestallt, wéi virdrun. Dem President vum Cercle Artistique de Luxembourg Marc Hostert no wier dëst eng Demande vun verschidde vun hire Kënschtler an awer och de Visiteure gewiescht, bei deenen de Salon vum CAL am Kalenner steet, wéi d'Schueberfouer an d'Sprangprëssessioun, sou de Marc Hostert.



Um neie Site luxembourgartweek.lu fannt der de komplette Programm vun der 3. Editioun.