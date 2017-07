Den Titel vun der Expo ass Flux Feelings an an der Chapelle de la Charité zu Arles weisen da 25 Lëtzebuerger Fotografen hir Wierker.

Ëm déi 300 Invitéen hunn e Freideg de Wee op Arles fonnt, fir bei dëser éischter grousser Participatioun vum Fotofestival dobäi ze sinn. Dorënner och d'Ierwgroussherzoglech Koppel, de Guy Arendt an de weltbekannten Designer Christian Lacroix, deen hei de Buedem vun der Kapell designt huet.

De Fotofestival zu Arles gëllt an der Szene zu engem vun de bekanntste Festivale vun der Welt, wou een dann all Joer Fotoe vun all Genre a ganz Arles verdeelt kucke goen kann. Et ass déi éischte Kéier, datt Lëtzebuerg esou grouss vertrueden ass an dann och eng Kapell fir sech eleng huet. D'Präsenz vu Lëtzebuerg ass dann och fir déi nächst 3 Joer assuréiert.

D'Lëtzebuerger Fotografen déi dëst Joer dobäi sinn:

Christian Aschman,

Lewis Baltz,

Bernd et Hilla Becher,

Valérie Belin,

Laurianne Bixhain,

Mike Bourscheid,

Sébastien Cuvelier,

Pierre Filliquet,

Joan Fontcuberta,

Charles Fréger,

Paul Gaffney,

Patrick Galbats,

Stephen Gill,

Romain Girtgen,

Marco Godinho,

Sophie Jung,

Yvon Lambert,

Andrés Lejona,

Michel Medinger,

Martin Parr,

Armand Quetsch,

Pasha Rafiy,

Romain Urhausen,

Daniel Wagener

D'Associatioun Lëtz' Arles huet sech dann ëm déi ganz Organisatioun gekëmmert a gouf gegrënnt fir de Lëtzebuerger Fotografen hei zu Arles eng Plattform ze ginn a fir hir Aarbechten ze promouvéieren.

Nach bis de 24. September kann een d'Ausstellung am schéinen Arles kucke goen.

Méi iwert dëse ganzen Evenement gëtt een dann och de Sonnden den Owend am Journal op der Télé gewuer.